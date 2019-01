Von Christoph Moll

Neckargemünd. Wenn das mal keine gute Nachricht ist: Im neuen Jahr können Autofahrer kostenlos zentral in der Neckargemünder Altstadt auf dem Hanfmarkt parken. Die Stadt hat nämlich den Parkscheinautomat abgebaut.

Bisher war das Parken mit der "Brötchentaste" 30 Minuten kostenlos. Hierfür musste ein kostenloses Parkticket gelöst werden, was eigentlich ganz einfach, manchen jedoch zu umständlich war. Wer länger parken wollte, musste 50 Cent pro Stunde zahlen. Nun ist das Parken bis zu eine Stunde kostenlos. Zwar gilt montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr eine Parkdauer von 30 Minuten, doch wer seine Parkscheibe geschickt und übrigens ganz legal einstellt, kann bis zu eine Stunde herausholen.

Denn die Ankunftszeit darf auf die jeweils folgende Halb-Stunden-Markierung gestellt werden. Beispiel: Wer um 14.03 Uhr auf den Parkplatz fährt, darf die Parkscheibe auf 14.30 Uhr stellen - und somit fast eine Stunde lang bis 15 Uhr sein Auto stehen lassen. Der abgebaute Automat war übrigens jener von allen in der Stadt, der mit 3300 Euro im Jahr die geringsten Einnahmen brachte. Der Automat im Parkhaus "Waltscher Platz" spült jedes Jahr knapp 10.000 Euro ein, jener am Neckarlauer 8600 Euro und jener am Bahnhof 7500 Euro. Es ist deshalb davon auszugehen, dass diese stehen bleiben.

Doch bei aller Freude gibt es auch eine Kehrseite der Medaille: Die Stadt hat den nun abgebauten Parkscheinautomaten nicht etwa verschrottet. Nein, dieser wurde gemäß dem vom Gemeinderat aktualisierten Parkraumkonzept auf dem geschotterten Pendler-Parkplatz zwischen dem Bahnhof und der Güterbahnhofstraße aufgestellt.

Bisher waren die 80 Stellflächen nur Inhabern von Monatskarten vorbehalten. Nun können dort auch Spontan-Parker ihr Auto abstellen. Das Tagesticket kostet vier Euro, der Monatsparkschein zehn Euro. Kostenpflichtig ist die Zeit zwischen Montag und Freitag von 7 bis 19 Uhr. Der Automat soll künftig mit Solarenergie betrieben werden und wird dafür aktuell umgebaut.

Darüber hinaus gab es zum neuen Jahr weitere Änderungen der Parkregeln in der Stadt am Neckar: So kostet das Abstellen des Autos im Parkhaus "Waltscher Platz" oder auf dem Parkplatz am Neckarlauer nicht mehr 50 Cent pro Stunde, sondern 50 Cent pro halbe Stunde - also doppelt so viel wie bisher. Ebenfalls eine Preissteigerung um 100 Prozent gibt es für Neckargemünder, die bislang zum Beispiel auf dem Güterbahnhofsareal oder am Neckarlauer einen Monatsparkschein für fünf Euro hatten. Dieses kostet nun zehn Euro.

Darüber hinaus gibt es kleine Änderungen, die bei Nichtbeachten zu einem Knöllchen führen können. So ist das Parken zum Beispiel am Bahnhof zwischen der Bundesstraße B37 und den Bahngleisen sowie am Neckarlauer nicht mehr erst ab 8 Uhr, sondern künftig schon ab 7 Uhr kostenpflichtig. Die Pflicht zur Parkscheibe wurde in der Jahn- und der Falltorstraße sowie für die Parkplätze entlang der Bahnhofstraße von 18 auf 19 Uhr verlängert.

Und im Parkhaus "Waltscher Platz" besteht die Gebührenpflicht künftig montags bis freitags von 7 bis 22 Uhr und nicht mehr - wie bisher - von 8 bis 19 Uhr. In der Hauptstraße bleibt es beim Parken mit Parkscheibe. Kostenfrei ist weiterhin der Parkplatz unter der Friedensbrücke. Das Parkhaus "Pflughof" wird übrigens von den Stadtwerken und nicht von der Stadt betrieben.