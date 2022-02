Neckargemünd. (pol/mare) Der 14-Jährige, der erst im Januar für eine Serie von Farbschmierereien überführt worden war (siehe unten), ist schon wieder erwischt worden. Das berichtet die Polizei.

Am vergangenen Wochenende wurde er von Zeugen erneut beim Besprühen von öffentlichem Eigentum in flagranti erwischt. Die Zeugen schritten ein und verhinderten, dass es zu weiteren Farbschmierereien diesmal durch einen 12-Jährigen kam, bei dem sich der polizeibekannte Sprayer befand.

Der 14-Jährige ist dem Polizeirevier Neckargemünd bereits bekannt. Insgesamt neun Mal wurde er bisher bei Sprayaktionen ertappt. Augenscheinlich scheint ihm das Ausmaß seines Handelns nicht bewusst zu sein. Der 14-Jährige sieht nun erneut einer Strafanzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung entgegen. Über die weiteren strafrechtlichen Konsequenzen entscheidet die Staatsanwaltschaft Heidelberg.

Und wer kommt für den entstandenen Schaden auf? Es wird geprüft, ob dem 14-Jährigen oder seinen Sorgeberechtigten die Kosten für die Beseitigung sämtlicher Verunreinigungen auferlegt werden.

Update: Dienstag, 22. Februar 2022, 15.34 Uhr

Serie von Farbschmierereien aufgeklärt

Neckargemünd. (pol/rl) Seit Mitte Dezember 2021 ermittelt das Polizeirevier Neckargemünd wegen mehrerer Fälle des unberechtigten Anbringens von Graffiti-Schmierereien.

Die Serie begann im Herbst 2021 an der Bockfelsenhütte, wo zwei Sprayer im Kindesalter von einem Zeugen erwischt wurden. Dieser hatte die Täter bis zum Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Neckargemünd festgehalten.

Unabhängig davon wurden später das Schulzentrum Neckargemünd und die Grundschule in Dilsberg mehrmals beschmiert. Alleine dort waren im Laufe weniger Tage zehn neue Graffitis angebracht worden. Neben den Graffitis waren in diesem Bereich unzählige weitere Farbschmierereien erkennbar und sorgten für großen Unmut der Anwohner.

Die Neckargemünder Ermittler konnten nun einen 14-jährigen Jugendlichen als Haupttäter der Farbschmierereien an den beiden Schulen identifizieren. Bei der Durchsuchung der Wohnräume des 14-Jährigen in der elterlichen Wohnung fanden die Beamten umfangreiches Beweismaterial, das auch Rückschlüsse auf weitere Mittäter ermöglichte. Diese Ermittlungen dauern noch an.

Der 14-Jährigen muss mit straf- und zivilrechtlichen Konsequenzen rechnen. Alleine die erheblichen "Beseitigungskosten" sollen sich auf mehrere tausend Euro belaufen.