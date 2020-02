Nußloch. (bmi) Manchmal ist auch das Ausbleiben von Nachrichten ein positives Zeichen. So auch aktuell bei der SG Nußloch. Denn drei Wochen nach dem Insolvenzantrag der Handball-GmbH – ausgelöst durch die Zahlungsunfähigkeit des Hauptsponsors, der Nußlocher Firma Heka Energy – "sind keine weiteren Kündigungen mehr eingegangen". Das erklärte Henrik Schmoll, vorläufiger Insolvenzverwalter für die Spielbetriebs-GmbH des Handball-Drittligisten, auf RNZ-Nachfrage. "Es scheint sich eine feste Gruppe von Spielern gefunden zu haben, die gewillt ist, die Saison zu Ende zu bringen – und das ist in dieser schwierigen Situation aller Ehren wert."

Ob das auch möglich ist, ist aber weiter unklar. "Es wird so lange weitergespielt, wie wir uns das leisten können", betont Schmoll. Aktuell hangele man sich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Prognosen darüber hinaus sind schwierig. Und doch gibt Schmoll ein Fünkchen Hoffnung: "Wenn alles so läuft wie gewünscht, wäre zum 1. Mai die Eröffnung des Insolvenzverfahrens."

Dieser mögliche Übergang vom Einleitungs- in ein Hauptverfahren spielt vor allem auch für die Spieler und insgesamt knapp 30 Mitarbeiter der Spielbetriebs-GmbH eine Rolle, weil für diese dann die Aussicht auf Insolvenzgeld bestünde. Dieses wird einmalig und rückwirkend für die letzten drei Monate vor Eintreten der Insolvenz gezahlt. Eine sogenannte Vorfinanzierung kann bei der Bundesagentur für Arbeit beantragt werden. "Das mache ich – wenn möglich – gerne und werde ich zum gegebenen Zeitpunkt klären", so Schmoll.

Gespräche verlaufen konstruktiv

Ob es tatsächlich gelingt, die Handball-Saison in der Dritten Liga zu Ende zu bringen, ist die eine Frage. Wie es danach weiter geht, die andere. Fest steht: "Die jetzige rechtliche Situation mit der bestehenden GmbH wird es nicht mehr geben", betont Schmoll. Noch sei völlig offen, ob ein neuer Rechtsträger gefunden wird, der bereit wäre, Geld in die Hand zu nehmen. Oder ob das Herren- und auch das ebenfalls zur GmbH gehörende Damenteam wieder in den Hauptverein der SG Nußloch eingegliedert wird.

SG-Vorsitzender Wolfgang Schneider berichtete der RNZ von intensiven und sehr guten Gesprächen zwischen Vertretern des Hauptvereins mit der Geschäftsführung der Spielbetriebs-GmbH. "Jeder hat seine Hausaufgaben mitbekommen, die es jetzt abzuarbeiten gilt", so Schneider. Eine weitere Besprechung kommende Woche solle zeigen, in welche Richtung es gehe.

Auch mit Bürgermeister Joachim Förster haben erste Gespräche stattgefunden. Der Rathauschef:"Ich habe den Eindruck, dass die SG aktuell mit dem Insolvenzverwalter gut aufgestellt ist und bewerte die Entwicklung der ganzen Geschichte positiv."