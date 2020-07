Meckesheim/Spechbach. (bmi) Nix war es mehr mit dem Kochen des Mittagessens, der Beheizung des Swimmingpools oder der Berieselung durch das TV-Programm: Am Sonntag ist es um kurz vor 13 Uhr in Teilen von Meckesheim, Spechbach, Eschelbronn und Epfenbach nach einem Brand einer Ortsnetzstation in Meckesheim zu einem Stromausfall gekommen. Rund 1200 Haushalte waren davon betroffen, der Großteil nach rund 50 Minuten wieder mit Strom versorgt, wie Pressesprecher Marcus Heckler vom Netzbetreiber Syna auf RNZ-Nachfrage mitteilte. Dank eines herbeigeschafften Aggregates lief gegen 15 Uhr auch in den letzten Haushalte der Strom wieder.

Auslöser für den Stromausfall war der Brand eines Meckesheimer Verteilerhauses, das zum Aussiedlerhof im Spechbacher Weg gehört. "Als wir ankamen, hat es nur noch geraucht", berichtet Meckesheims Feuerwehrkommandant René Faul. Er war mit rund 25 Kollegen vor Ort, weil der Wehr ein "undefiniertes Feuer" gemeldet worden war. Die Einsatzkräfte sorgten dafür, dass die umliegende Vegetation unbeschadet blieb und kontrollierten – nachdem der Strom durch die Syna abgeschaltet worden war – den Brandherd.