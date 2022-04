Von Christiane Barth

Meckesheim/Sinsheim. "Ich habe Mist gebaut", bekannte der Angeklagte unumwunden. 1682 Bild- und vier Videodateien mit kinder- und jugendpornografischen Inhalten hatte ein 31-Jähriger auf seinem Tablet-Computer gespeichert. Das Gros davon zeigt Kinder und Jugendliche als Opfer schweren sexuellen Missbrauchs. Die detaillierte Schilderung dieser Handlungen, die auf den Bild- und Videodateien zu sehen sind, ersparte die Staatsanwältin im Verhandlungssaal des Sinsheimer Amtsgerichts den Anwesenden nicht und es schien auch für sie schwer zu ertragen. Dass der Angeklagte aus Meckesheim geständig war, nicht vorbestraft ist, eine gute Sozialprognose vorzuweisen hat und zudem eine Entschuldigung vorbrachte, kam ihm bei der Urteilsfindung zugute. Dass jedoch derart viele Dateien auf seinem Computer gefunden wurden, auf denen darüber hinaus vorwiegend schwerer sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen zu sehen ist, belastete ihn jedoch sehr.

Dass er überhaupt überführt werden konnte, liegt an der Überwachung des Datentransfers und der Verantwortung, die Technologieunternehmen in den USA auferlegt wurde. Sie werden dazu angehalten, kinderpornografische Inhalte auf ihren Internetportalen zu entfernen und die Nutzer zu melden. Wie das genau vor sich geht, erklärte ein Polizeibeamter aus Heidelberg, der die Hausdurchsuchung beim Angeklagten im März vergangenen Jahres vorgenommen hatte. So seien die Technologieunternehmen verpflichtet, solche Fälle an das Internet-Telefonie-Unternehmen Skype zu melden, dieses wiederum ermittle dann anhand der IP-Adresse, aus welchem Land der Nutzer stamme und setze sich mit dem Telefon-Anbieter im betreffenden Land in Verbindung.

Im Gerichtssaal zeigte der Meckesheimer Reue, bekannte offen, dass er sich in Therapie begeben wolle, dies schon früher in Erwägung gezogen habe und jetzt endlich einen Termin bei einem Psychologen vereinbart habe. Doch sei die Terminfindung schwierig gewesen, da die Psychologen teils keine Kapazitäten mehr frei hätten, teils keine neuen Patienten mehr aufnähmen. Auch berichtete er, dass er seiner Frau sein Vergehen gebeichtet habe, diese ihn nun unterstütze, obgleich sie seine Tat verurteile.

Der 31-Jährige berichtete auch, dass er sechs Jahre einer Ausbildung zum Erzieher gewidmet hatte, schließlich aber an der Abschlussprüfung gescheitert sei und sich dann beruflich in eine andere Richtung entwickelt habe. "Das war wohl nichts für Sie", schlussfolgerte die Richterin.

Der Anwalt das Angeklagten bat in seinem Plädoyer zu berücksichtigen, dass sich sein Mandant bei der Aufklärung des Falles nicht gesperrt und auch seine Telefon-Pin verraten habe – zunächst zwar als falsche Kombination, dann jedoch in korrekter Version. Zudem habe sein Mandant Erleichterung geäußert, dass es nun zu einer Entdeckung seiner Tat gekommen sei, da damit für ihn nun auch die Verpflichtung verbunden sei, sich seiner krankhaften Neigung zu stellen. Dass die Sache aufgedeckt wurde, sei für seinen Mandanten nun eine Art Versicherung, dass es so nicht weitergehen könne. Der Angeklagte habe sogar Erleichterung darüber geäußert, dass es jetzt keinen Weg zurück mehr gebe.

Die Staatsanwältin sprach sich für eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten bei einer Bewährungszeit von drei Jahren aus, gab jedoch zu bedenken, dass sich der Strafrahmen für die Anklage, wenn Besitz von kinder- und jungendpornografischen Inhalten vorliegt, geändert habe und jetzt bis zu fünf Jahre Haft drohen. Der Verteidiger antwortete, er halte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr für ausreichend. Er bat das Gericht auch zu berücksichtigen, dass seit der Entdeckung der Dateien auf dem Tablet seines Mandanten schon ein Jahr vergangen sei, weswegen er eine Bewährungszeit von zwei Jahren für ausreichend erachte. Und so kam es: Der Angeklagte wurde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr mit zweijähriger Bewährungszeit verurteilt.