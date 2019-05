Meckesheim-Mönchzell. (lew) Am Tag nach dem Brand einer Jagdhütte im Wald bei Mönchzell geht die Polizei davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelt. Wie Polizeisprecher Dennis Häfner gestern auf RNZ-Nachfrage bestätigte, gibt es den Hinweis eines Zeugen, der unmittelbar vor dem Ausbruch des Feuers mehrere Personen bei der Hütte gesehen habe. Einer Spaziergängerin sei zudem ein blauer Audi aufgefallen, der sich kurz vor dem Eintreffen der Feuerwehr von dem Brandort entfernte. In dem Auto sollen laut Polizei drei bis vier Männer gesessen haben.

Die Feuerwehrkräfte aus Meckesheim, Mönchzell, Mauer und Wiesloch, die mit insgesamt zehn Fahrzeugen und knapp 50 Mann vor Ort waren, hatten wie berichtet nicht mehr verhindern können, dass die Jagdhütte komplett niederbrannte. Ein Problem sei hierbei auch die Wasserversorgung im Wald gewesen, für welche Einsatzleiter René Faul zufolge ein Pendelverkehr zu den nächstgelegenen Hydranten eingerichtet wurde.

Brand in Waldhütte in Mönchzell





































Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Meckesheim berichtet gegenüber der RNZ, dass der Rauch bereits während der Anfahrt nach der Alarmierung gegen 19 Uhr "auf eine Distanz von zwei bis drei Kilometern" sichtbar gewesen sei.

Vor Ort habe eine zentrale Aufgabe der Feuerwehr neben den Löscharbeiten dann darin bestanden, mehrere Gasflaschen aus der Hütte herauszuschaffen, um die zusätzliche Gefahr einer Explosion zu bannen. Eine weitere Herausforderung sei die Vermeidung eines Übergreifens des Brandes auf die umstehenden Bäume gewesen: "Die Flammen haben begonnen, auf die Vegetation überzugreifen", sagt Faul.

Hier habe es den Feuerwehrleuten allerdings in die Karten gespielt, dass es in den vergangenen Tagen viel geregnet hat. "Das hat natürlich dazu beigetragen, dass kein Waldbrand entstanden ist", so der Kommandant. "So gesehen bin ich glücklich", meint Faul. Er weiß aber auch: "Für die Jäger ist es ein herber Verlust."

Die Hütte sei ein zentraler Ausgangspunkt für deren Aktivitäten, wie etwa die Treibjagden, gewesen. Ende der 80er-Jahre von Jägern erbaut, habe sich die Hütte zuletzt in Privatbesitz befunden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 50.000 Euro, die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter Telefon 0621/1744444 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.