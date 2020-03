Von Nicolas Lewe

Meckesheim-Mönchzell. "Man ist ausgeliefert", sagt Gunter Dörzbach. Der Ortsvorsteher des Meckesheimer Ortsteils Mönchzell ist neben seiner ehrenamtlichen Tätigkeit im Gemeinderat als selbstständiger Messebauer tätig. In den kommenden Wochen hätte Dörzbach unter anderem Messestände auf der Eisenwarenmesse in Köln, der Logistikmesse Logimat in Stuttgart oder der Gastromesse Internorga in Hamburg aufgebaut. Doch diese Pläne haben sich für den 61-Jährigen wegen der befürchteten Ausbreitungsgefahr des Coronavirus zerschlagen: "Bis auf eine kleine regionale Messe in Dresden wurden alle Messen im März und April abgesagt."

Für ihn, so Dörzbach, bedeute dies, dass er im laufenden wie auch im kommenden Monat keine Einnahmen habe. Allein den Umsatzverlust der vergangenen Wochen beziffert der Mönchzeller mit rund 20.000 Euro. Eine Messe sei sogar so kurzfristig abgesagt worden, dass der Lkw bereits ausgeliehen und beladen war. Am Morgen um 7 Uhr hätte es losgehen sollen, am Abend um 19 Uhr kam die Absage.

Keine Einnahmen bei laufenden Fixkosten: "In der Branche spricht man davon, dass circa 40 Prozent der Messebauer ihre Firmen schließen müssen." Bei ihm persönlich bestehe, da er keine eigenen Mitarbeiter angestellt habe, diese Gefahr zwar nicht akut, so Dörzbach. Doch, da er neben Abgaben für die Kranken- und Sachversicherung auch noch ein Darlehen für seine vor wenigen Jahren in Waibstadt gebaute Lagerhalle zurückzahlen müsse, könne auch er über einen längeren Zeitraum nicht auf die sicher geglaubten Einnahmen verzichten. "Sollte der Mai auch noch ausfallen, wird es eng", sagt der selbstständige Messebauer.

Normalerweise – sprich in Zeiten, in denen das Coronavirus nicht die Weltwirtschaft ins Chaos stürzt – wisse er schon zum Jahresanfang, auf welchen Messen er für den Standaufbau gebucht ist. Er habe einen festen Kundenstamm und bediene pro Messe selten mehr als zwei Stände. "Beim Aufbau bin ich immer dabei", sagt Dörzbach. Generell könne dies überall sein, wo man mit dem Auto beziehungsweise dem Lkw hinkomme. Hierzu gehöre auch das nahe Ausland wie Belgien, England, Österreich oder Italien. Im Mai plane er – Stand heute – auf einer Dentalmesse in Wien im Einsatz zu sein. Dann soll auch die Messe in Hamburg nachgeholt werden.

Ob das wirklich so kommen wird, sieht Dörzbach aber skeptisch. "Die Zeit für uns Messebauer ist schwierig", bedauert er und weist darauf hin, dass die aktuellen Absagen auch Folgen für die Partnerfirmen der Messebauer haben. Er selbst arbeite von seinem Unternehmenssitz in Meckesheim aus mit Firmen in Eschelbronn, Zuzenhausen und Neidenstein zusammen. Außerdem mit einer Lkw-Verleihfirma in Sinsheim. Letztere habe ihm gegenüber geklagt, dass "momentan fast nichts mehr geht". Aus seiner inzwischen rund 15-jährigen Berufserfahrung heraus weiß Dörzbach auch, dass im Sommer für gewöhnlich keine Messen stattfinden. Aus Unternehmersicht bedeute dies für ihn "mehrere Monate absolute Nullrunden".

Der Meckesheimer Messebauer lässt keinen Zweifel: "Wenn im Herbst, der stärksten Messezeit, auch noch Messen abgesagt werden sollten, müsste ich mich anderweitig orientieren."