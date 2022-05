Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und ein Sturmtief namens "Sabine": Diese drei so grundsätzlich unterschiedlichen Ereignisse haben alle mehr oder weniger direkte Auswirkungen auf die Sanierung des Alten Rathauses in Meckesheim. Corona und Krieg haben die Preise für Rohstoffe sowie Baumaterial in die Höhe getrieben und "Sabine" hat im wahrsten Sinne des Wortes Mängel am Gebäude aufgedeckt, die zuvor nicht bekannt waren – und deren Behebung die Planer vor größere Probleme stellte.

Die Folge all dieser Entwicklungen besteht darin, dass die Projektkosten für die Sanierung des im Jahr 1729 errichteten Gebäudes inzwischen auf 2,96 Millionen Euro gestiegen sind. Und die Tendenz geht weiter nach oben, sodass die 3-Millionen-Euro-Marke bald überwunden sein dürfte. Zur Erinnerung: Im Mai 2018 – weit vor Beginn der Corona-Pandemie – hatte der Gemeinderat das Sanierungsprojekt Altes Rathaus mit Projektkosten von 2,425 Millionen Euro abgesegnet. Das bedeutet unter dem Strich eine Steigerung von über 500.000 Euro.

Hintergrund > Die Mehrkosten von aktuell 535.000 Euro bei der Sanierung des Alten Rathauses schlüsseln sich laut Bauamtsleiter Andreas Fritz wie folgt auf: > Technische Gewerke: 135.000 [+] Lesen Sie mehr > Die Mehrkosten von aktuell 535.000 Euro bei der Sanierung des Alten Rathauses schlüsseln sich laut Bauamtsleiter Andreas Fritz wie folgt auf: > Technische Gewerke: 135.000 Euro > Baunebenkosten: 100.000 Euro > Statische Berechnung: 80.000 Euro > Maler, Fliesen, Innentreppe, Akustikdecke und Sonstiges: 61.500 Euro > Stahlbauarbeiten: 54.000 Euro > Zimmerarbeiten: 43.000 Euro > Rohbauarbeiten: 24.000 Euro > Schlosserarbeiten: 13.500 Euro > Fensterbauarbeiten: 10.500 Euro > Schadenskartierung: 7000 Euro > Dachdeckerarbeiten: 6500 Euro

[-] Weniger anzeigen

Dass auch die neuerlichen Vergaben, die der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschloss in diesen unsteten Zeiten nicht in Stein gemeißelt sind, machte Bauamtsleiter Andreas Fritz vorsorglich schon einmal klar. "Zu den technischen Herausforderungen kommt die wirtschaftliche Lage hinzu", bedauerte er und verwies in diesem Zusammenhang auf die beauftragten Firmen, die ihre Mehraufwendungen geltend machen. Fritz berichtete, dass Preise angepasst werden dürfen, sobald der Zeitraum zwischen Angebotsabgabe und Lieferung beziehungsweise Fertigstellung einen Monat überschreitet. Die Kostensteigerungen der vergangenen fünf Jahre seien "überdurchschnittlich" gewesen.

Bürgermeister Maik Brandt bezeichnete die deutlich erhöhten Projektkosten zwar zähneknirschend als "alternativlos". Dennoch fand Jürgen Köttig (MuM), man könne diese nicht unkommentiert hinnehmen. Sein Hauptkritikpunkt lautete: "Wir haben viel Zeit verloren." Und Zeit sei bekanntlich Geld. Nachdem durch den Sturm die Statik am Dach erheblich nachgebessert werden musste, sei auch in anderen Bereichen die Arbeit teils ganz eingestellt worden. "Warum?", wollte Köttig wissen. Doch eine zufriedenstellende Antwort gab es auf diese Frage nicht. Immerhin: Brandt konnte berichten, dass die Trockenbaufirma jetzt Anfang Mai ihre Arbeiten startet. "Die Mehrkosten ärgern uns famos", machte der Rathauschef seinem Unmut Luft.

Und ganz persönlich ärgere ihn noch etwas anderes: Wegen der langwierigen Verzögerungen werde es nun nicht klappen, dass das Glockenspiel bis zum "Mei Fescht" am Samstag (siehe weiterer Artikel) auf dem Dach des Alten Rathauses thront. Bauamtsleiter Fritz erinnerte daran, dass das Glockenspiel im niederländischen Asten in der Gießerei "Royal Eijsbouts" zwar wie berichtet längst gegossen sei – doch die Installation sei bis dato nicht möglich gewesen.

Inge Hanselmann (CDU) nannte die Mehrkosten eine "dicke Kröte" und forderte ein höheres Arbeitstempo, während Michael Emmerling (M2) sowie Hans-Jürgen Moos (SPD) befürchteten, dass das Ende der Fahnenstange noch aussteht.

Drei Aufträge und eine Neuvergabe

Der Schock über die um 535.000 Euro erhöhten Projektkosten für die laufende Sanierung des Alten Rathauses war kaum verdaut, da ging es in der jüngsten Gemeinderatssitzung schon um die nächsten Vergaben. Rund 145.000 Euro stehen für vier Gewerke zu Buche. Es ist jedoch auch hier davon auszugehen, dass die genannten Summen nicht lange von Bestand sein werden. Das stellte Bauamtsleiter Andreas Fritz zur Sicherheit den durchweg einstimmigen Beschlüssen für die Aufträge schon einmal voran.

> Die Beschattungsarbeiten, also die Installation der Rollläden, wurden für rund 18.000 Euro an das Meckesheimer Unternehmen Schifferdecker vergeben. Die Kostenschätzung des Planungsbüros lagen bei rund 21.800 Euro.

> Die Schlosserarbeiten sicherte sich ebenso eine Firma aus Meckesheim: die Bräutigam Metallbau GmbH. Sie erhielt dank ihres Angebots in Höhe von knapp 27.000 Euro den Vorrang. Das Planungsbüro hatte mit 27.600 Euro gerechnet.

> Die Außenputzarbeiten im Bereich der Gauben des WDVS-Anbaus übernimmt die Firma Budig und Reichel aus Mauer für rund 35.300 Euro. WDVS steht als Abkürzung für das Wärmedämmverbundsystem an den Gebäudeaußenwänden. Vergeben wurden die Arbeiten an den einzigen Interessenten, der bis zur Submission sein Angebot vorgelegt hatte. Trotzdem liegen die anvisierten Kosten nur unwesentlich über der Kostenberechnung des Planungsbüros von rund 34.800 Euro.

> Die Dachdeck- und Blechnerarbeiten stellen eine Besonderheit dar. Sie waren ursprünglich bereits im Juli 2019 vergeben worden, mussten aber aufgrund der statischen Unstimmigkeiten verschoben werden. Da die beauftragte Firma die Arbeiten wegen der Auftragslage laut Bauamtsleiter Fritz erst im Frühjahr 2023 hätte ausführen können, sei der Vertrag einvernehmlich aufgelöst worden. Profiteur ist der Eberbacher Betrieb Sittig & Rein, der 2019 als Zweitplatzierter den Kürzeren gezogen hatte. Damals lag deren Angebot noch bei rund 54.700 Euro – im Vergleich zur siegreichen Offerte von rund 46.700 Euro. Bei dem nun neu vergebenen Auftrag belaufen sich die Kosten aufgrund der erhöhten Materialpreise auf rund 64.900.