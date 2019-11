Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Bei den aktuell laufenden Arbeiten an der Fischtreppe in der Elsenz auf Höhe des E-Werks haben die Arbeiter der Firma Rendler aus Offenburg einen interessanten Fund gemacht. Bei den vorbereitenden Maßnahmen zur Betonierung des Fundaments kamen drei alte Eichenholz- und ein Nadelholzbalken ans Tageslicht. Baustellenleiter Josef Huber informierte daraufhin den in Meckesheim wohnenden Günter Kreß, der sich als ehrenamtlich Beauftragter in der archäologischen Denkmalpflege Baden-Württemberg einen Namen gemacht hat.

Kreß war bei Huber gleich zu Beginn der 360.000 Euro teuren und durch EU-Gelder geförderten Baumaßnahme Anfang Oktober vorstellig geworden. Aufgrund historischer Berichte habe er geahnt, dass es zu einem solchen Fund kommen könnte. Gegenüber der RNZ lobt der 78-Jährige den Baustellenleiter für dessen „allzeit umsichtige Arbeitsweise“. Dank der sofortigen Benachrichtigung sei es ihm möglich gewesen, die vier Holzbalken vor den Betonarbeiten in Sicherheit zu bringen. Zum Vorschein gekommen waren die Balken laut Kreß erst, nachdem die Arbeiter altes Erdreich im Bachbett entfernt hatten. Der ehrenamtliche Denkmalpfleger geht davon aus, dass es sich um eine für die Region nicht unbedeutende Entdeckung handelt.

Eine Vermutung hat Kreß bereits: Es könnte sich um Holzbalken der damaligen Flussüberquerung handeln, des Vorgängers der heutigen Steinbrücke über die Elsenz. Die Steinbrücke wurde dem Geschichtsexperten zufolge 1780 unter Kurfürst Carl-Theodor erbaut. Dass es vorher bereits eine Brücke gab, ergebe sich aus Berichten über den Dreißigjährigen Krieg (1618-1648). Der berüchtigte Feldherr Tilly höchstselbst soll seine Truppen über die Brücke geführt haben.

Nachdem die alten Holzbalken beim Betonieren der Fischtreppe gefunden worden waren (links), nahm Denkmalpfleger Günter Kreß die historischen Zeugnisse in seine Obhut. Fotos: Alex

Eine andere Möglichkeit bestehe darin, dass es sich bei den Holzbalken um Bestandteile der Mühlen handelt, die an dieser Stelle einst in Betrieb waren. Auch das wäre aus archäologischer Sicht äußerst interessant. „Ich war sofort begeistert“, sagt Kreß deshalb über den nun gemachten Fund. Zwei Holzscheiben der Eichenbalken habe er umgehend zur Altersbestimmung ins Jahrringlabor geschickt.

Der Meckesheimer ist überzeugt: „Damit kann man gut eine dendrochronologische Altersbestimmung der Eichen durchführen.“ Die Dendrochronologie ist ein Verfahren zur Bestimmung des Alters vorgeschichtlicher Funde mithilfe der Jahresringe. Dabei wird eine Jahresringscheibe auf ein von der Uni Hohenheim entwickeltes Grundraster gelegt. Dieses Instrument, das die Jahresringe der vergangenen 4000 bis 5000 Jahre nachzeichnet, gibt es Kreß zufolge sowohl für Laub- als auch für Nadelbäume. Anhand der Jahresringscheibe werde dann verglichen, wo die Übereinstimmung am höchsten ist.

Hierfür brauche es im Optimalfall mindestens 60 intakte Jahresringe. Während bei den Eichenbalken mit einer Kantenlänge von bis zu 35 Zentimetern über 100 solcher Wachstumsjahresringe erhalten seien, könnte es nach Ansicht von Kreß bei dem Nadelholzbalken mit der Altersbestimmung schwer werden: „Er hat leider nur etwa 45 Jahresringe.“

Trotz des Fundes habe er übrigens keine Veranlassung gesehen, einen Baustopp in die Wege zu leiten, erklärt Günter Kreß. Es bleibe dabei: Ende des Jahres soll die Treppe, welche es den Fischen ermöglicht, der Elsenz durchgängig bis zur Mündung in den Neckar zu folgen, fertig sein. Damit werden die Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie erfüllt. „Ich habe die Balken sichern können. Geschichtlich ist da, denke ich, nichts verloren gegangen“, so Kreß. Er sei nun sehr gespannt darauf, welches Alter ermittelt wird. Vom Jahrringlabor habe er jedoch die Rückmeldung bekommen, dass es bis Weihnachten dauern könne. Sein vorläufiges Fazit: „Es bleibt spannend.“