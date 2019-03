Und los! Am Start wurden die Hunde festgehalten. Im Ziel warteten Herrchen oder Frauchen, die ihre Vierbeiner mit Rufen anfeuerten. Foto: Alex

Von Lara Mehr

Meckesheim. Blacky ist schneller als der schnellste Mann der Welt. Der vierjährige Schäferhund-Collie-Mischling rennt 50 Meter in einer Zeit von 4,4 Sekunden. Rechnet man das auf 100 Meter hoch, sind das 8,8 Sekunden. Der im Jahr 2009 von dem jamaikanischen Leichtathleten Usain Bolt aufgestellte Weltrekord der Zweibeiner liegt bei 9,58 Sekunden. Beim Hunderennen des "Vereins der Hundefreunde Meckesheim" war natürlich vor allem eines gefragt: Schnelligkeit. Auf einer Rennstrecke von 50 Metern konnten die Hunde alles geben, was sie an Geschwindigkeit und Ausdauer zu bieten hatten.

Die Strecke war auf beiden Seiten mit Absperrband eingegrenzt und die Zeit wurde mit Lichtschranken gemessen. Frauchen oder Herrchen hatten bei dem Rennen die Aufgabe, sich ins Ziel zu stellen und die aufgeregten Vierbeiner zu rufen. Der Hund wurde unterdessen von einer anderen Person festgehalten und gleichzeitig angefeuert, zu seinem Herrchen zu rennen. Das Prinzip verstand der Großteil der Vierbeiner im wahrsten Sinne des Wortes blitzschnell; manche der Hunde überraschten mit einer hervorragenden Bestzeit.

Insgesamt gab es zwei Durchläufe, von denen am Ende die beste Zeit zählte. Natürlich wurde zwischen diesen zwei Runden eine ausgiebige Pause eingelegt, in der sich die Hunde sowie ihre Halter stärken konnten. Für alle Beteiligten war es auch eine große Freude zu sehen, wie sich selbst die kleinsten unter den Vierbeinern große Mühe gaben, schnell ans Ziel zu gelangen. Vom Chihuahua bis zum Windhund waren alle Größen vertreten.

Damit jeder Vierbeiner die gleiche Chance hatte, wurden drei Gruppen - klein, mittel und groß - eingeteilt. Demnach gab es bei der Siegerehrung am Ende einige Pokale und Leckerlis zu vergeben. Den ersten Platz bei den "Großen" belegte der eingangs erwähnte Blacky. Er ist im Hunderennsport schon sehr erfahren. Dessen Besitzer Carsten Kluge erklärte: "Wir sind zu diesem Hunderennen extra aus Lörrach angereist."

Weiter sagte er, dass er mit Blacky zu allen möglichen Hunderennen in Deutschland gehe. Den Goldpokal konnten die beiden bei der Siegerehrung also stolz entgegennehmen. Sieger in der mittleren Klasse wurde der fünfjährige Terrier-Mischling Marley; bei den Kleinsten gewann der vierjährige Mischlingsrüde Snix.

Das Hunderennen veranstaltet der "Verein der Hundefreunde" immer zwei Mal im Jahr - im Frühling und im Herbst. Vorstand Ralf Lohrey freut sich schon auf das nächste Rennen Ende des Jahres. Er findet es immer toll, wenn hier ganz unterschiedliche Hunderassen zusammentreffen, egal ob groß oder klein. Schließlich spielt hier auch der Spaßfaktor eine ganz große Rolle, denn nicht immer geht es nur ums Gewinnen.