Mauer. (lesa) Hundebesitzer müssen ab dem 1. Januar tiefer in die Tasche greifen: Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Zusammenkunft einstimmig die Erhöhung der Hundesteuer und winkte damit verbunden eine Änderung der bisherigen Hundesteuersatzung durch.

"Sinn der Sache ist nicht, dass wir Tausende Euro mehr verdienen, sondern dass die Erhöhung eine reinigende Wirkung hat", erläuterte Bürgermeister John Ehret. Und das buchstäblich: Denn zu den Gründen für die erste Erhöhung der Hundesteuer seit 2005 gehört laut Ehret, dass die Verschmutzung durch Hundekot auf dem Gemeindegebiet zugenommen hat. "Unter anderem vom Spielplatz am Karlsbrunnen gehen immer wieder Beschwerden ein, dass dort hingemacht wird", berichtet der Bürgermeister. Weiterhin ist laut Sitzungsunterlage derzeit "vermehrt die Anschaffung von Zweit- und Dritthunden" zu beobachten.

Um sich auf die Vierbeiner einzurichten, habe die Gemeinde über den Ort verteilt 17 sogenannter Hundekotmülleimer verteilt. Deren Bestückung mit Hundekottüten koste jährlich etwa 1000 Euro, jede Leerung durch Mitarbeiter des Bauhofs insgesamt 140 Euro.

Im Gegenzug verlangt die Gemeinde nun auch mehr Geld. Konkret rechnet man im Rathaus mit einem Steuermehraufkommen von 3700 Euro – zusätzlich zu den knapp 30.000 Euro aktueller jährlicher Einnahmen aus der Hundesteuer. Diese geht auf 285 registrierte Hunde zurück. Darunter sind 262 Erst- und 23 Zweithunde. Kampfhunde seien derzeit nicht registriert, ebenso keine gefährlichen Hunde oder Zwingerhunde.

Steuerfrei bleiben Hunde, die "dem Schutz und der Hilfe blinder, tauber oder sonst hilfsbedürftiger Personen" dienen sowie Hunde, "die die Prüfung für Rettungshunde oder die Wiederholungsprüfung mit Erfolg abgelegt haben und für den Schutz der Zivilbevölkerung zur Verfügung stehen". Neu von der Hundesteuer befreit werden Hunde, die "ausschließlich dem Schutz von Epileptikern oder Diabetikern dienen" – offizieller Nachweis vorausgesetzt.

"Man muss sagen, dass wir im Umland schon immer zu den teuersten gehörten", räumte Ehret auf Nachfrage von Rainer Drös (CDU) zu Vergleichszahlen ein. So sei die Hundesteuer bis dato lediglich in Wilhelmsfeld mit 102 Euro und in Schönau mit 99 Euro für den Ersthund höher gewesen. Joachim Frühauf (UfM) wollte angesichts der Gliederung in Erst- und Zweithunde wissen, ob Hunde auf eine Person oder einen Haushalt angemeldet würden. "Auf den Haushalt", betonte Bürgermeister Ehret. Es sei jedoch "gängige Praxis, dass der dritte Hund beispielsweise auf die im gleichen Haus wohnende Oma angemeldet wird". "Das ist legal, aber der Verwaltung ein Dorn im Auge", so Ehret. Auch habe der Bürgermeister, der selbst Hundebesitzer ist, das Gefühl, "dass nicht jeder Hund auf der Gemarkung auch angemeldet ist".

Rainer Stern (CDU) vermisste in der Aufzählung der steuerbefreiten Hunde die Hütehunde. "Das sind Hunde, die zum Erwerb dienen und als Betriebsmittel anerkannt sind", erläutert Ehret: "Sie sind nicht steuerpflichtig." Rainer Drös wiederum fragte nach, wieso der von der Landesregierung propagierte Hundeführerschein noch nicht in der Satzung aufgenommen werde. Dies begründete Ehret damit, dass man sich schlicht an die vom Gemeindetag empfohlene Mustersatzung handele, die den Hundeführerschein bislang noch nicht vorsehe.