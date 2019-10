Mauer. (cm) Nein, einen genauen Termin nennt John Ehret nicht mehr. Wann genau das Hallenbad der Elsenztalgemeinde wieder öffnet, kann der Bürgermeister auch nicht sagen. Eigentlich sollte es am Montag so weit sein, doch auch dieser Termin verstrich genauso wie bereits zwei weitere genannte Tage für eine Wiedereröffnung.

Die Besucher werden weiterhin am Eingang von einem gelben Schild mit einer schwarzen Aufschrift empfangen: "Hallenbad wegen Reparatur-Wartungsarbeiten geschlossen!" Das ist für alle ärgerlich, die gerade an den kühler werdenden Tagen baden gehen möchten.

Dabei deutet der Blick von außen durch die Fensterscheibe nicht gerade auf größere Probleme hin: Das Becken ist randvoll mit Wasser und scheint nur auf Badegäste zu warten. Auch auf der Internetseite wird kein Grund genannt: "Leider konnten die Reparaturarbeiten im Hallenbad noch nicht fertiggestellt werden, sodass das Bad weiterhin geschlossen bleibt. Wir bitten um Beachtung. Ihre Gemeindeverwaltung" heißt es dort.

Wo liegt also das Problem? Das Hallenbad war über die Sommerferien - so wie jedes Jahr - für turnusgemäße Wartungsarbeiten geschlossen. Die Wiedereröffnung nach den Ferien scheiterte zunächst daran, dass eine Pumpe defekt war. Dieses Problem konnte inzwischen gelöst werden. Nun ist die Lüftungsanlage das Problem.

Beim Wiederanfahren der Anlage nach der Pause wurde ein Defekt deutlich, der noch immer nicht repariert ist. Das Problem: Die Lüftungsanlage stammt von einer Firma aus dem Ruhrgebiet. Diese war zwar inzwischen zur Fehleranalyse in Mauer, doch seither ist nicht mehr viel passiert, wie Bürgermeister Ehret sagt. Ersatzteile mussten bestellt werden und dann sei auch noch der zuständige Mitarbeiter krank geworden, hieß es.

Nun hat die Firma der Gemeinde einen Termin genannt, den Ehret nicht akzeptieren will: Ende Oktober beziehungsweise Anfang November soll die Reparatur erfolgen. "Das ist uns zu lange", betont Ehret. Die Gemeinde hat nun Fachleute eingeschaltet, die eine Zwischenlösung finden und Druck auf die Firma ausüben sollen. "Ohne Lüftung ist ein Betrieb des Hallenbades nicht möglich", betont Ehret. Zu groß ist die Gefahr, dass es wegen der nicht abziehenden Feuchtigkeit zu Problemen kommt.

"Wir tun alles, was in unserer Macht steht", betont der Bürgermeister, bittet aber um Verständnis. "Niemand kann etwas dafür, die Gemeindeverwaltung hat keinen Fehler gemacht." Schüler, Vereine und andere Nutzer des Hallenbads müssen also weiter geduldig sein und auf die Firma aus dem Ruhrgebiet hoffen.