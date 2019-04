Von Jutta Trilsbach

Mauer. Auf der Bahnhofstraße, der Landesstraße L547, soll künftig Tempo 30 gelten. Mit dieser Forderung haben sich die Grünen bereits im Januar an den Petitionsausschuss des Landtages von Baden-Württemberg gewandt. Auf sechs Seiten begründen sie ihr Anliegen einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer für den Straßenabschnitt von der Ortseinfahrt aus Richtung Schatthausen bis zum Bundesstraße B45-Anschluss in Mauer-Mitte. Da die Verwaltung dieses Anliegen unterstützt, lagen auch im Rathaus Unterschriftenlisten aus. Alles in allem kamen 215 Unterschriften zusammen, wie bei der jüngsten Gemeinderatssitzung kundgetan wurde.

Hintergrund Das Petitionsrecht ist ein Recht, das jedem zusteht. Es bedeutet, dass sich Bürger, wenn sie sich durch Entscheidungen von Ämtern und Behörden benachteiligt fühlen oder wenn sie sonstige Anliegen haben, direkt an den jeweils zuständigen Landtag wenden können. Um diese Sorgen und Nöte kümmert sich der Petitionsausschuss des Landtags. Als Anwalt der Bittsteller bemüht er sich darum, den jeweiligen Sachverhalt aufzuklären und Lösungsvorschläge zu unterbreiten, die den Interessen der Beteiligten gerecht werden. tri

Die Bürgerforderung nach Tempo 30 in der Bahnhofstraße ist allzu verständlich, wenn man die Verkehrslage dort gerade zu Stoßzeiten beobachtet. Als Bahnreisender, Pendler, Radfahrer, Fußgänger und vor allem Schüler aus dem Gebiet "Übersee" hat man es dort nicht leicht. Denn die Landesstraße durchschneidet den Bahnhof und es kommt zum hohen Verkehrsrisiko in den Berufs- und Schülerverkehrszeiten. Außerdem sei der Lärm aufgrund veralteter Verkehrszahlen zu gering angesetzt worden; diese Berechnungen entsprächen nicht der aktuellen Realität, heißt es in der Petition.

Manfred Watzlawek, Gemeinderätin Gabriele Fleig und John Ehret präsentieren die gefüllten Unterschriftenlisten. Foto: Trilsbach

Im Februar trafen sich Mitglieder des Grünen-Ortsverbandes mit dem Grünen-Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein und Bürgermeister John Ehret am Bahnhof. Katzenstein konnte sich dabei zur nachmittäglichen Hauptverkehrszeit ein beeindruckendes Bild von der schwierigen Lage machen. John Ehret wünschte, dass das Verkehrsministerium beziehungsweise das Landratsamt das Verkehrsrecht prüft und im Sinne der Gemeinde Bericht erstattet.

Manfred Watzlawek vom Grünen-Ortsverband bestätigte, dass die Petition im Landtag eingegangen sei. Sie werde nun von den zuständigen Ministerien mit Stellungnahmen beantwortet, danach im Petitionsausschuss in Umlauf gebracht und einem Abgeordneten zur Bearbeitung übergeben. Bis es zu einer Beantwortung oder Entscheidung durch die Behörden mit Unterstützung des Petitionsausschusses kommt, könne noch lange Zeit ins Land gehen, betonte Watzlawek. Gleichzeitig sprach er sich für einen Vor-Ort-Termin durch die Behördenvertreter aus.