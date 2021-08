Sabine Kuhn (v.l.), Andrea Stübe und Birgit Zeitler haben die „Schulecke“ in der Leimener Tafel eingerichtet. Foto: sg

Von Sabine Geschwill

Leimen-St. Ilgen. Kindern aus sozial benachteiligten Familien den Schulstart beziehungsweise den Wechsel in weiterführende Schulen erleichtern: Das ist der große Wunsch von Andrea Stübe. Deshalb hat die Leimenerin zusammen mit dem Sozialverein "Auf Augenhöhe" und der Leimener Tafel als Kooperationspartner das Luna-Projekt "Schulkinder Leimen" ins Leben gerufen und eine Spendenaktion gestartet.

"Die Einschulung ist für Kinder ein besonderer Schritt ins Leben", erklärt die zweifache Mutter. "Kinder aus finanziell schwächer gestellten Familien sollen bei diesem Neuanfang keine Nachteile haben", findet sie. Es wurden Spenden gesammelt und Aktionen zugunsten ihres Luna-Schulprojekts initiiert. "Ich bin total begeistert, wie toll meine Idee angenommen und von der Bevölkerung mitgetragen wird", freut sich Stübe.

Ihr Ziel ist es, Familien zu unterstützen, die nicht das notwendige Geld haben, um für ihre angehenden Erstklässler Schulranzen, Schultüte, Mäppchen, Turnbeutel sowie alle erforderlichen Unterrichtsmaterialien kaufen zu können. Gleiches gilt für Schüler, die in weiterführende Schulen wechseln: Sie dürfen sich auf einen Rucksackranzen als Ersatz für ihre abgenutzte Schultasche aus der Grundschulzeit freuen. "Damit die Kinder gleich vom ersten Schultag an mit Stolz und Freude in die Schule gehen", hofft Stübe.

Das Besondere bei der von ihr initiierten Luna-Schulaktion liegt im Individuellen: Sowohl die künftigen ABC-Schützen als auch die Schüler, die in weiterführende Schulen wechseln, durften im Vorfeld entweder ihren Wunsch-Schulranzen auf einen Wunschzettel malen oder beschreiben. Andrea Stübe hat viel Zeit investiert, um möglichst alle Wünsche zu erfüllen und Schul- oder Rucksackranzen in den gewünschten Farben beziehungsweise mit den entsprechenden Motiven zu finden. "Wir konnten mit dieser Aktion zwölf Kinder, die eingeschult werden und sechs Schüler, die auf weiterführende Schulen wechseln, glücklich machen", freute sich die Leimenerin.

Die Ausgaben für die Anschaffungen lagen bei knapp 3000 Euro. "Wir konnten alles über Spendengelder finanzieren", betonte "Auf Augenhöhe"-Geschäftsführerin Birgit Zeitler. Obendrein hat Annett Schmaus als engagiertes Mitglied des "Lions Club Leimen" zahlreiche Süßigkeiten und andere Utensilien zur Bestückung der Einschulungstüten gespendet. Einen Nachmittag lang hatten Stübe, Zeitler und Tafel-Leiterin Sabine Kuhn alle Hände voll zu tun, um für den Leimener Nachwuchs Schultüten und Schulranzen samt Ausstattung zu richten. Diese können ab sofort zu den Öffnungszeiten der Tafel Leimen im Mörikeweg abgeholt werden.

Im Zuge des neuen Luna-Schülerprojekts richtete Kuhn in den Räumen der Leimener Tafel eine "Schulecke" ein, damit entsprechend Berechtigte Schulhefte und andere Schulmaterialien zu günstigen Tafelpreisen einkaufen können. Die Schulen der Großen Kreisstadt haben ihre Bedarfslisten zur Verfügung gestellt, sodass die Tafel gezielt die benötigten Hefte und Arbeitsmaterialien anschaffen konnte.

Das von Stübe vor fünf Jahren ins Leben gerufene Projekt "Luna Weihnachten" wird übrigens beibehalten und soll auch in diesem Jahr – mit hoffentlich zahlreicher Unterstützung durch Spenden – wieder Herzenswünsche von Kindern erfüllen. Beide Luna-Projekte sollen möglichst in Zukunft fortgeführt und weiterentwickelt werden, beispielsweise um Abschlussschüler aus finanziell schwächer gestellten Familien für ihre Abschlussfeier einkleiden zu können. Dazu bedürfe es steter finanzieller Unterstützung, betonen die Organisatorinnen.