Leimen. (pol/rl) Zu einem Wohnungsbrand in der Theodor-Heuss-Straße in St. Ilgen kam es am frühen Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages. Das teilte die Polizei mit.

Gegen 2.50 Uhr hatte eine vergessene brennende Kerze das Feuer ausgelöst. Die 31-jährige Wohnungsinhaberin und ein Ersthelfer versuchten danach vergeblich die Flammen mit Wassereimern zu löschen. Erst die verständigte Feuerwehr konnte den Brand dann löschen.

In der Wohnung entstand rund 15.000 Euro Sachschaden. Die Wohnungsinhaberin und der Ersthelfer wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.