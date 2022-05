Leimen. (luw) Kleine Kapseln, vermeintlich aus Plastik, beschriftet mit dem Namen des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF – und das zu Tausenden im Weinberg: Was auf den ersten Blick wirkt wie Gift für die Umwelt, ist tatsächlich eine biologische und äußerst nachhaltige Form der Schädlingsbekämpfung. Die Kapseln enthalten sogenannte Pheromone. Dies ist ein "Sexuallockstoff", wie Winzerin Nathalie Müller vom Weingut Adam Müller erklärt: Männliche Traubenwickler werden durch den Duft verwirrt und so daran gehindert, sich fortzupflanzen. Das wiederum verhindert, dass im Sommer gefräßige Larven dieser Falterart über die gerade heranwachsenden Trauben herfallen. Und das ganz ohne die "chemische Keule" in Form aggressiver Spritzmittel.

"Wir verwirren unsere Feinde", sagt Müller, deren Mann Matthias das Weingut gemeinsam mit dessen Cousin Markus bereits in der neunten Generation leitet. Kürzlich, also pünktlich zur Flugzeit der Traubenwickler, wurden Tausende der Kapseln im Weinberg verteilt – auch in den Lagen des weiteren Leimener Weinguts Seeger. Die bräunliche Hülle besteht laut Müller aus Gelatinemasse, die sich nach einigen Wochen auflöst. Die "künstlich nachgebauten Duftstoffe", mit deren natürlichem Vorbild die Weibchen paarungsbereite Männchen anlocken, sind dadurch im Lebensraum der Traubenwickler allgegenwärtig. Das verwirrt die Männchen derart, dass sie eben keine Weibchen mehr finden.

"Der Traubenwickler ist eine Motte", erklärt Müller. Die damit zu den Schmetterlingen gehörende Art legt ihre Eier auf die Unterseite der Blätter von Weinreben und wickelt sie zum Schutz vor Fressfeinden darin ein – daher der Name. "Und wenn die Trauben gerade wachsen, stehen die Larven parat." Diese würden sich dann kurz nach der Blüte durch die noch unreifen Beeren fressen "und damit die Ernte schon zu einem frühen Zeitpunkt vermiesen".

Doch durch diese Kapseln wird das zu einem großen Teil verhindert. Einen 100-prozentigen Schutz biete diese Methode zwar nicht – aber eben nahezu, sagt die Winzerin. So sei diese Art der Schädlingsbekämpfung vor allem unter ökologischen Gesichtspunkten eine "elegante Lösung, die keinem etwas tut". Zumal die Ampullen von Personal verteilt werden, das zu Fuß durch die Weinreben läuft. Gespritzt werde dagegen mit Traktoren. Den entsprechenden CO2-Ausstoß verhindere man dadurch ebenso wie die Bodenverdichtung, die das Befahren mit schwerem Gerät verursache.

Für den Menschen ist der "Sexuallockstoff" indes kaum wahrnehmbar: Nur etliche Kapseln auf einmal würden aus nächster Nähe etwas unangenehm riechen, so Müller. Übrigens besteht die Ampulle aus zwei Kapseln, weil es zwei verschiedene Arten von Traubenwicklern gibt: "Den Einbindigen Traubenwickler gibt es hier schon immer, der Bekreuzte Traubenwickler ist vor etwa 25 Jahren über die Alpen hierher gekommen – Stichwort ,Klimawandel’", weiß Müller. Da die Weibchen beider Arten jeweils verschiedene Duftstoffe versprühen, enthält jede der beiden Kapseln einen davon.