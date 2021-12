Leimen. (luw) Während das Leben der Ungeimpften zunehmend eingeschränkt wird, häufen sich bundesweit Meldungen über gefälschte Impfnachweise. Diese fliegen vor allem in Apotheken auf, wo viele ihren analogen Impfpass über eine Covid-Immunisierung in ein digitales Zertifikat samt QR-Code fürs Smartphone umwandeln lassen. Vor diesem Hintergrund hat die RNZ bei Wolfgang Müller, Inhaber der Leimener Turm-Apotheke, nachgefragt. Er berichtet von einem bekannten Fälschungsversuch aus der Großen Kreisstadt und gesteht ein: "Absolute Sicherheit gibt es nicht – wir können uns alles nur genau angucken."

"Bewusst" habe man in seiner Apotheke noch keine Erfahrungen mit gefälschten Impfnachweisen gemacht, erzählt Müller. Er habe aber vor einigen Wochen von einem Fall aus einer anderen Leimener Apotheke gehört, wo der versuchte Betrug aufgeflogen sei. Bisher sieht das Gesetz für die Fälschung von "Gesundheitszeugnissen" eine Geld- oder Freiheitsstrafe von maximal einem Jahr vor; das neue Infektionsschutzgesetz der designierten Ampel-Bundesregierung würde sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder entsprechende Geldbußen für Impfpass-Fälscher hergeben.

"In diesem Fall war sehr offensichtlich, dass etwas nicht stimmt", erklärt Müller über die Leimener Fälschung: "Der Aufkleber mit der Chargennummer im Impfpass war ein Hochglanz-Etikett und das ,Impfzentrum Mannheim’ war handschriftlich eingetragen, statt wie üblich mit einem Stempel."

In Leimen seien Fälschungen wohl kein großes Problem, vermutet der Apotheker: "Hier kennen wir viele, die zu uns kommen." Eine höhere Quote erwartet er in Großstädten. "Letztlich können wir den Leuten nur tief in die Augen gucken, uns neben dem Impfbuch auch den Personalausweis zeigen lassen und dreimal hingucken." Vieles beruhe auf "Erfahrungswerten", so Müller. "Ich kann bei bestem Gewissen natürlich nicht ausschließen, dass uns doch mal was durchrutscht." Am Ende seien die Voraussetzungen in den Apotheken ähnlich wie beim Erkennen von gefälschten Rezepten.

Dabei sieht der Apotheker durchaus Verbesserungsbedarf. "Wir sind eine seriöse und zugleich die letzte Clearing-Stelle", meint er: "Optimal" wäre aus seiner Sicht, wenn die Apotheken jeden Namen im jeweils vorgelegten Impfpass mit einer Datenbank über alle Geimpften beim Robert-Koch-Institut abgleichen könnten. "Datenschutz hin oder her, das wäre sinnvoll", findet Müller. Zumal jeder bei seiner Impfung doch ohnehin die eigenen Kontaktdaten angebe und speichern lasse: "Technisch wäre das sicher machbar." Ohnehin sieht er in Deutschland ein "digitales Defizit". Auch mit Blick auf den Stempel im Impfpass – durch den jene "Leimener Fälschung" ja aufflog – sagt er: "Bei uns ist das noch Bürokratie wie zu Bismarcks Zeiten ..."