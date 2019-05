Von Agnieszka Dorn

Leimen. Zu Beginn scherzten sie noch, kaum fünf Minuten später "verging" ihnen das Lachen. Leimens Oberbürgermeister Hans D. Reinwald und Joachim Förster, der Nußlocher Rathauschef, traten kräftig in die Pedale. Der Schweiß lief: Die Anstrengung stand beiden buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Reinwald und Förster traten am Samstag beim "Promi-Rennen" beim Radaktionstag im Rahmen des Stadtradelns vor dem Neuen Rathaus gegeneinander an.

Das Promi-Rennen lockte etliche Neugierige an. Aber nicht nur die beiden Rathauschefs traten gegeneinander an, sondern auch die beiden Kirchenvertreter. So maß sich der katholische Pfarrer Arul Lourdu mit seinem evangelischen Amtskollegen Johannes Beisel. Wer in einer vorgegebenen Zeit die meisten Kilometer fuhr, gewann das Rennen. Gefahren wurde auf sogenannten Indoor-Rädern, also quasi auf Heimtrainern - was noch anstrengender ist, denn der erfrischende Fahrtwind bleibt aus.

"Das Rennen ist eine Herausforderung, Hans Reinwald ist ein zäher Hund", sagte Joachim Förster kurz vor dem Wettkampf mit einem Augenzwinkern. Einerseits. Andererseits sei er zehn Jahre jünger als sein Leimener Amtskollege, vielleicht schlage er Reinwald ja doch noch, so Försters Hoffnung. Reinwald gab sich da etwas bedeckter: "Schauen wir mal, wer das Rennen gewinnt", sagte er vor dem Start. Das Rennen leitete Ekkehard Juchheim von Fitropolis, dem Fitness-Studio der TSG Rohrbach. Das Studio hatte die Indoor-Räder zur Verfügung gestellt. Wer wollte, konnte übrigens auch außer Konkurrenz mitradeln - rund 15 Räder standen zur Verfügung.

Dann ging es auch schon los. "Möge der Bessere gewinnen": Per Handschlag gaben Förster und Reinwald den Startschuss. Der Nußlocher Bürgermeister schickte sogar noch ein kurzes Stoßgebet zum Himmel - es half nicht, wie sich später zeigte. Nach fünf Minuten Warmfahren wurde sechs Minuten lang kräftig in die Pedale getreten. Passend dazu hallte der "Queen"-Song "Bicycle Race" durch die Große Kreisstadt. "Los, los", spornten Zuschauer die beiden Radler an. Scherzten beide Rathauschefs noch in den ersten Minuten, verging ihnen nach und nach das Lachen. Es wurde anstrengend. Reinwald setzte sich an die Spitze und gewann mit 4,5 gefahrenen Kilometern. Förster erreichte vier Kilometer.

Ein spannendes Rennen lieferten sich auch die Pfarrer Arul Lourdu und Johannes Beisel. Beisel trug als Ansporn ein Hemd mit der Aufschrift "äktschn". Das war Programm. Früher habe er kräftig in die Pedale getreten, erzählte Beisel, er sei mit dem Drahtesel immer zu Schule gefahren. Optimistisch war Pfarrer Lourdu: Er werde das Rennen gewinnen, meinte er. Lourdu landete schließlich im Schatten seines Kollegen mit 3,5 Kilometern, Beisel schaffte 3,8 Kilometer. Ein tolles Rennen lieferte sich auch der frühere Olympiasieger und Weltmeister im Radrennsport, Günter Haritz, mit Michael Sauerzapf von der Stadt Leimen.

Für alle gab es am Ende von OB Reinwald unterschriebene Urkunden. Auch Hans D. Reinwald hielt seine selbst unterschriebene Urkunde schmunzelnd in der Hand. Als er sie unterschrieben hatte, wusste er noch nicht, dass er gewinnen würde, erklärte er lachend.