Leimen. (pol/rl) Am Dienstagmorgen wurde der Leitstellegegen 1.40 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Oskar-Trinks-Straße gemeldet. Laut Polizeibericht war ein Sofa auf einem Balkon in Brand geraten.

Die Feuerwehren aus Leimen, St. Ilgen und Nußloch konnte ein Übergreifen der Flammen auf das zwischenzeitlich evakuierte Gebäude verhindern. Drei Bewohner wurden in einem Rettungswagen untersucht, mussten aber nicht weiter behandelt werden. Nachdem die Feuerwehr das Haus belüftet hatte, konnten die Bewohner wieder zurückkehren.

Ein 19-jähriger Bewohner der betroffenen Wohnung gab später an, dass er vergessen hatte, eine große brennende Kerze auf dem Balkon zu löschen, wodurch offenbar das Sofa in Brand geriet.