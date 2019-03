Leimen-St. Ilgen/Heidelberg. (luw) Ein 85-Jähriger ist am gestrigen Freitag vor dem Heidelberger Landgericht wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Der Vorsitzende Richter Jochen Herkle erklärte in seiner Begründung, dass es sich hier auch wegen des hohen Alters des Angeklagten um ein "einigermaßen ungewöhnliches Strafverfahren" gehandelt habe.

Der gebürtige Russe hatte im September 2018 im nördlichen St. Ilgen ein Obstmesser in den Bauch des Lebensgefährten seiner Tochter gestochen. Dieser blieb laut Ärzten nur wegen seiner dicken Fettschicht von lebensgefährlichen Verletzungen verschont. Angeklagt war der gebürtige Russe zunächst wegen versuchten Totschlags. In der zweijährigen Bewährungszeit muss der betagte Mann einige Auflagen erfüllen.

Nachdem der Angeklagte lediglich am ersten Prozesstag selbst zu seiner Biografie ausgesagt hatte und sein Geständnis durch den Verteidiger hatte verlesen lassen, ergriff er unter Tränen kurz vor der Urteilsverkündung nochmals das Wort: "Ich habe nicht mehr lange zu leben", schluchzte er auf Russisch, "aber ich möchte gerne zu Hause sterben und nicht im Gefängnis." Letztlich folgte das Gericht im Wesentlichen dem Plädoyer des Verteidigers, der Oberstaatsanwalt hatte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten gefordert.

Familie kam 1999 aus Kasachstan nach Leimen

Richter Herkle erklärte, dass bei diesem Fall die Vorgeschichte von besonderer Bedeutung sei. Der Angeklagte kam 1999 mit seiner deutschstämmigen Frau und zwei Töchtern aus Kasachstan nach Deutschland. Er war gerade in Rente gegangen, ein Deutschkurs sei ihm damals nach eigenen Angaben mit Verweis auf sein Alter verwehrt worden. Bis heute spricht er ausschließlich Russisch. Er begann mit anderen ausgesiedelten Russen regelmäßig harten Alkohol zu trinken. Wegen gesundheitlicher Probleme trank er seit einigen Jahren "nur" noch Bier und Wein - und dies in Phasen, wie er bei der Polizei sagte. So vergingen immer wieder Tage und Wochen, in denen er angeblich abstinent blieb, ehe er wieder über mehrere Tage trank.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte unter Einfluss von Alkohol zu Gewalttaten gegenüber seiner 86-jährigen Ehefrau neigt. Immer wieder übernachtete sie in solchen "Suff-Phasen" bei ihrer Tochter - so auch in der Nacht vor der Tat. Als der Angeklagte mit über zwei Promille in der Nähe der gemeinsamen Wohnung auf seine Frau traf, kam es zum Streit. Sein "Quasi-Schwiegersohn", von dem sich der Angeklagte offenbar bevormundet fühlt, ging dazwischen. Dann zog der 85-Jährige plötzlich ein Messer mit einer Klingenlänge von acht Zentimetern aus der Hosentasche und stach zu.

Ehefrau reagierte mit Tränen der Erleichterung auf das Urteil

Laut Richter Herkle war das Gericht nicht davon überzeugt, dass der Angeklagte tödliche Verletzungen "billigend in Kauf genommen" habe. Er habe in einer "emotional stark aufgewühlten Situation" und spontan gehandelt. Zudem habe der Alkohol seine "Steuerungsfähigkeit" beeinträchtigt.

Den Bewährungsauflagen zufolge muss sich der Angeklagte nun ambulant in einer psychiatrischen Klinik behandeln lassen und alle drei Monate mit einer Urinprobe nachweisen, dass er keinen Alkohol mehr trinkt. Damit berücksichtigte das Gericht Herkle zufolge die Einschätzungen des psychiatrischen Gutachters: Dieser halte den Angeklagten für "nicht so ungefährlich, insbesondere in Hinblick auf seine Ehefrau und den Alkoholkonsum". Die im Gerichtssaal anwesende Ehefrau reagierte mit Tränen der Erleichterung auf das Urteil, in dessen Folge ihr Ehemann nach sechs Monaten in Untersuchungshaft aus dem Gefängnis entlassen wurde.