Peter Stadtherr (stehend) will mehr Mitstreiter dafür gewinnen, gemeinsam den Fahrradverkehr in Leimen so attraktiv wie nur möglich zu gestalten. Foto: Popanda

Von Werner Popanda

Leimen-St. Ilgen. Zwar traf man sich am Clubhaus des Motor-Sport-Clubs St. Ilgen neben der Kurpfalzhalle. Doch haben jene, die sich hier trafen, mit ihrem Anliegen keineswegs nur St. Ilgen im Blick. Vielmehr geht es diesen darum, konstruktive Vorschläge zur Verbesserung des Fahrradverkehrs im gesamten Stadtgebiet zu erarbeiten. "In Leimen gibt es kein durchgängiges schlüssiges Radwegenetz, sondern eins, das viele Gefahrenquellen birgt", gab denn auch Peter Stadtherr, der sich einst im Vorstand des St. Ilgener Stadtteilvereins engagierte, als Initiator des Treffens die Richtung vor.

Weiter berichtete er, dass er seit nunmehr zwei Jahren Mitglied im Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) sei. Dies ist deshalb von Belang, weil der ADFC die "Version 1.0 Dezember 2020" eines "Handbuchs der ADFC-Akademie zur zivilgesellschaftlichen Erarbeitung eines Radnetzes für Alle" veröffentlicht hat. Es ist ein Leitfaden dafür, wie fahrradinteressierte Menschen einer Kommune ein Radverkehrsnetz erarbeiten und auf dem Stadtplan grafisch darstellen.

Für Stadtherr gibt es aber noch einen weiteren Anstoß in Sachen Leimener Radwegenetz aktiv zu werden: Der Bund hat bis 2023 Fördertöpfe von insgesamt 1,46 Milliarden Euro für die Förderung des Radverkehrs und der Radinfrastruktur aufgelegt. "Wir wollen", so Stadtherr, "das Radfahren in Leimen attraktiver machen und konstruktive Vorschläge erarbeiten, damit die Stadt solche Gelder abrufen kann."

Zunächst auf der Erledigungsliste stehe die Ermittlung der Quell- und Zielgebiete des Leimener Radverkehrs. Anschließend hat sich Stadtherr vorgenommen, weitere Mitstreiter zu gewinnen. Als dritter Punkt sollen dann "einzelne Wege richtig unter die Lupe genommen werden".

Dies alles stehe unter der Prämisse, dass der Radverkehr in Leimen nach und nach optimiert werden müsse. Sprich: Er habe sowohl bequem zu sein, als auch sicher und nicht mit Umwegen verbunden. Im Grunde, so Stadtherr, habe man es mit einer Art Puzzle zu tun, denn viele Einzelne würden einzelne Vorschläge machen, die unterm Strich ein großes Ganzes ergäben. "Wir werden jedoch," schränkte er umgehend ein, "nicht in wenigen Wochen den großen Wurf machen" können.

Alles in allem werde die Initiative "kontinuierlich vorgehen und einen langen Atem haben müssen". Allerdings müsse das sein, denn das Fahrrad ist in seinen Augen ein "wichtiges Fortbewegungsmittel, das dann, wenn es um unser Klima geht, sogar ein enormes Gewicht bekommt".