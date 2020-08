Von Lukas Werthenbach

Leimen-St. Ilgen. Von der Landesstraße L 598 zwischen Leimen und Sandhausen ist die Großbaustelle kaum zu übersehen: Die Kläranlage des Abwasserzweckverbands Untere Hardt bekommt eine neue Reinigungsstufe. 11 Millionen Euro soll die Anlage zur Entfernung von Phosphorverbindungen und Spurenstoffen aus dem Abwasser kosten. Derzeit finden die Erd- und Rohbauarbeiten statt; die Gesamtanlage soll im Januar 2022 in Betrieb gehen. Neben der gesetzlich neu vorgeschriebenen Verringerung des Phosphor-Anteils im geklärten Abwasser (siehe "Hintergrund") sollen in dieser vierten Klärstufe unter anderem auch Rückstände von Arzneimitteln herausgefiltert werden – und somit künftig nicht mehr in der Natur landen.

Bisher durchläuft das Abwasser drei Reinigungsstufen, ehe es in den Landgraben fließt. "Phosphorverbindungen werden in der Kläranlage bereits auf biologischem und chemischem Weg abgebaut", erklärt Betriebsleiter Thomas Maier. Trotzdem liege der Anteil an Phosphorverbindungen im gereinigten Wasser mit durchschnittlich rund 0,5 Milligramm pro Liter deutlich über den neuen Anforderungen. "Wir sind mit der vorhandenen Technik am Ende", begründet Maier den Bau der neuen Anlage, die dem Ablauf in den Landgraben als zusätzliche Stufe vorgeschaltet wird. Künftig soll der Anteil an Phosphor im geklärten Wasser nur noch halb so hoch sein wie bisher.

"Die Spurenstoffelimination ist sozusagen die Kür", sagt Maier. Diese sei derzeit nicht gesetzlich gefordert, sie biete sich aber in Kombination mit dem Bau der neuen Technik zur Phosphorelimination an. Bisher geraten über das Abwasser Rückstände etwa aus Arzneimitteln und Haushaltschemikalien in Seen und Flüsse. "Durch Hormon-Rückstände der Anti-Baby-Pille kommt es in der Natur zum Beispiel auch zu einer Verweiblichung der Fische", weiß Diplom-Ingenieur Ulrich Brökling von der Bochumer Ingenieurbürogemeinschaft Tuttahs & Meyer, die mit einem Münchener Ingenieurbüro für die Planung der Gesamtanlage zuständig ist. Erst seit einigen Jahren gebe es die technische Möglichkeit, in einer Kläranlage solche Stoffe aus dem Wasser zu filtern.

Dazu wird das Abwasser in dieser vierten Reinigungsstufe mit Pulveraktivkohle angereichert. Das feine Pulver soll in einem Silo gelagert werden. "Hier entsteht ein eigenes Becken, in dem die Pulveraktivkohle dem Wasser hinzugegeben wird", erklärt Brökling. "Es braucht eine gewisse Zeit, bis sich die Spurenstoffe an dem Pulver anlagern."

Anschließend fließt alles ins Sedimentationsbecken, das schon jetzt zu erkennen ist: Dort ist eine rund neun Meter tiefe Baugrube mit einem Durchmesser von etwa 50 Metern ausgehoben. Ähnlich wie in den runden Nachklärbecken der biologischen Reinigungsstufe soll das Wasser hier später sauberer werden, indem sich bestimmte Stoffe am Boden absetzen – in diesem Fall insbesondere die mit Spurenstoffen "beladene" Aktivkohle. Durch Hinzugabe von sogenannten Flockungshilfs- und Fällmitteln trennt sich das Pulver als Feststoff vom Wasser. Die am Boden abgesetzte Masse wird so lange wie möglich im Kreislauf gepumpt, wobei die beladene Kohle laufend durch zusätzliche Kohle ersetzt wird. Die aus dem "System" abgezogene Kohle wird in die biologische Reinigungsstufe geleitet: So kann die wertvolle und oft importierte Pulveraktivkohle teilweise wiederverwendet werden.

Doch am Ende dieser sogenannten Absorptionsstufe enthält das Wasser immer noch kleine Anteile des Pulvers samt Spurenstoffen und Phosphor-Partikel. Deswegen ist dem runden Becken eine Filteranlage nachgeschaltet. "Der Tuchfilter ist das finale Element dieser neuen Anlage", sagt Brökling, "den muss man sich als eine Art Teppich vorstellen, der sich wie eine Scheibe dreht." An dessen Oberfläche bleiben die im Wasser verbliebenen Reste der "sehr feinen Pulveraktivkohle" hängen. Die größte Menge setzt sich bereits im vorgeschalteten Sedimentationsbecken ab. Die Experten erwarten, dass Spurenstoffe bis zu 90 Prozent reduziert werden können.

Zudem fängt dieser "Teppich" weiteres Phosphor ab, das zuvor ebenfalls durch Fällmittel zu festen "Flocken" gebunden wurde. Übrigens hilft der Tuchfilter auch dabei, das Wasser von einem weiteren Problem zu befreien: Mikroplastik. "Die ganz feinen Flusen, die zum Beispiel beim Waschen von Fleece-Pullovern ins Abwasser geraten, bleiben zumindest teilweise im Filter hängen", sagt Maier.

Schließlich gelangt das gereinigte Wasser über ein unterirdisches Rohr wieder in den Ablauf, der auch die Endstation der drei bestehenden Reinigungsstufen bildet. Von dort fließt das künftig noch besser gereinigte Wasser in den Landgraben.