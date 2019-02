Leimen. (pol/rl) Von einem Radfahrer verprügelt wurde ein 40-jähriger Fußgänger im Ortsteil St. Ilgen am Dienstagabend. Das teilte die Polizei mit. Der 40-Jährige war auf dem Rad-und Gehweg parallel zur Kreisstraße K4156 unterwegs. Gegen 19.30 war er auf Höhe des Autohauses in der Nähe der Kreuzung mit der Theodor-Heuss-Straße, als ihm ein Radfahrer entegen kam.

Weil der Radler auf der falschen Straßenseite fuhr und ohne Licht unterwegs war, sprach ihn der 40-Jährige darauf an. Der Radfahrer hielt an, stieg vom Rad, schrie den 40-Jährigen an und drohte ihm mit Schlägen. Dann stieß er den Fußgänger um und schlug ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Danach setzte sich der Schläger wieder auf sein Rad und fuhr in Richtung Theodor-Heuss-Straße. Der 40-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Der Radfahrer soll 18 bis 20 Jahre alt und 1,90 Meter groß sein. Er sei sehr schlank, ein osteuropäischer Phänotyp, sprach Deutsch und nutzte Wörter der Jugendsprache. Er hatte blonde bis rötliche Haare, die seitlich kurz rasiert waren und längere gegelte Deckhaare. Er trug dunkle Kleidung und war mit einem Mountainbike oder Trekkingrad unterwegs.

Hinweise zur Tat oder zum Täter erbittet der Polizeiposten Leimen unter der 06224/17490.