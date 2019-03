Ob der Dionysos-Lehrer Silenos (links), der schöne Ganymed (rechts) oder die Zwillinge Castor und Pollux (Mitte): Prächtige Gemälde mit Motiven aus der griechischen Mythologie zieren den Spiegelsaal in Leimens denkmalgeschütztem Rathaus. Foto: Katzenberger-Ruf

Von Thomas Frenzel

Leimen. Das historische Rathaus der Großen Kreisstadt ist Baustelle. Im Innern läuft die Sanierung insbesondere der Elektroinstallationen. Hermetisch abgetrennt vom Baustellenbetrieb und geschützt vom unvermeidlichen Dreck und Staub ist der Spiegelsaal im ersten Obergeschoss. Aus gutem Grund: Der Repräsentationsraum des denkmalgeschützten Gebäudes ist "ein Schatz, den wir für die nächsten Generationen erhalten sollten", sagte Oberbürgermeister Hans D. Reinwald. Recht hatte er und recht gab ihm der Gemeinderat. Dieser bewilligte einstimmig die geschätzten 120.000 Euro, die eine fachgerechte Konservierung des Spiegelsaals und seiner Gemälde kosten dürfte.

Zuvor hatten Experten in Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt den Spiegelsaal und seine Kunstschätze eingehend inspiziert: die bemalte textile Wandbespannung, die Gemälde mit den Motiven aus der griechischen Mythologie, die Spiegel, die dem als Trauzimmer - auch Boris Becker und Barbara Feltus heirateten hier 1993 - genutzten Saal den Namen gaben.

Der Spiegelsaal des historischen Rathauses befindet sich im ersten Obergeschoss, also auf der sogenannten Beletage, des klassizistischen Palais, das sich der Kaufmann und kurpfälzer Hoffinanzier Aron Elias Seligmann (1747-1824) um 1795 mitten in Leimen errichten ließ. Zwei große Torbögen erlaubten die Einfahrt von Kutschen und das Erreichen des eindrucksvollen Treppenhauses trockenen Hauptes. Das mit einem Mansarddach bestückte Palais wurde womöglich nach den Plänen von Maximilian Verschaffelt errichtet, dem Sohn des kurfürstlichen Baumeisters, der unter anderem den Schwetzinger Schlossgarten schuf. Die Baukosten für das schlossähnliche Anwesen, zu dem einst auch eine Orangerie gehörte, sollen bei 80.000 Gulden gelegen haben. Der Spiegelsaal im Hauptgeschoss öffnet sich nach Süden auf einen Balkon, der das Zentrum der Hauptfassade einnimmt. Die Wandbespannung des Saals und die Gemälde sind in warmen Tönen gehalten. Sie zeigen Gestalten der griechischen Mythologie, darunter das Zwillingspaar Castor und Pollux, den von Zeus auf den Olymp entführten Ganymed oder Silenos, den dem Trank nicht abholden Lehrer des Weingottes Dionysos. Weitere Bilder widmen sich Ariadne, Dionysos selbst und dem Geschwisterpaar Kaunos und Byblis. Zugeschrieben werden die Bilder dem Mannheimer Historien- und Porträtmaler Peter Ferdinand Deurer (1777-1844). Seligmann wechselte schon bald nach München, rettete dort den bayrischen Staat vor dem Ruin und wurde nach seiner Taufe 1814 zum Freiherr von Eichthal. Sein Sohn Simon, der Begründer der Bayrischen Hypotheken- und Wechselbank, verkaufte das Anwesen samt Inventar, Treibhaus, Garten und Brunnen 1832 für 9000 Gulden an den Karlsruher Bierbrauer Peter Mathäus Müller. Neun Jahre später erwarb die Gemeinde Leimen das Anwesen für 8000 Gulden. (fre)

Nach Worten von Stadtsprecher Michael Ullrich sind die etwa 200 Jahre alten Gemälde noch in vergleichsweise gutem Zustand, aber abgedunkelt und "zum Teil stark verschmutzt": Der Spiegelsaal diente auch noch im vergangenen Jahrhundert als Ratssaal und bei den Sitzungen wurde damals noch kräftig geraucht. Zudem haben sich am Firnis der Bilder Risse gebildet, die im Zuge der Konservierung beseitigt werden sollen.

Hinzu kommt weiteres: Die Klimasituation ist problematisch, sagte der OB, "es gibt keine gleichbleibende Temperatur". Das führt ebenfalls zu Schäden - auch an den Türen und Fenstern, die gemacht werden müssten. Zudem hätten die Experten bei ihrer Untersuchung die vorhandenen Vorhänge als nicht adäquat bezeichnet.

Ganz nebenher wurde bei besagter Untersuchung laut OB Reinwald auch noch etwas anderes bemerkt: Bei der letzten Instandsetzung von Gemälden und Wandbespannung, die in den 1960er Jahren über die Bühne ging, wurden offenbar die Eckgemälde vertauscht. Was niemand seither bemerkte, fiel den Experten wegen der "falschen" Blickrichtung der Figuren auf.

Der repräsentative Balkon des Spiegelsaals und die Kutscheinfahrt bestimmen die Fassade des Rathauses. Foto: Frenzel

Für die Frischzellenkur an diesem "Kleinod von Leimen", wie es der OB nannte, habe die Stadt beim Landesamt für Denkmalpflege einen Antrag auf eine besondere Bezuschussung gestellt - zumal die Arbeiten nur von Spezialisten auszuführen sind. Und das mit dem Zuschuss sehe "sehr, sehr gut" aus. Stadtsprecher Ullrich rechnete mit einem positiven Bescheid bis Ostern.

"Der Spiegelsaal ist ein Denkmal", kündigte Peter Sandner (SPD) die Zustimmung seiner Fraktion an. Zwei Wünsche hatte er: dass die Kostenschätzung eingehalten und der Zuschuss auch wirklich kommen möge. Dass die Konservierung in den Gesamtkosten der Rathaussanierung bereits enthalten sei, ließ sich Klaus Feuchter (FDP) bestätigen. Für Michael Reinig (GALL) war der Spiegelsaal ein wichtiger Identifikationsstifter für Leimen. Die Risse an den Bildern beschäftigten Hans Appel (CDU), nach den Besuchsmöglichkeiten des Spiegelsaals fragte Gerhard Scheurich (FDP).

Der Besuch werde nicht dem "freien Spiel der Kräfte" überlassen, meinte hierzu der Rathauschef: Besichtigungen sind nach Voranmeldung zu den Geschäftszeiten der Verwaltung möglich. Und wenn jemand eine Trauung anmelde, "kommt auch der OB dazu".