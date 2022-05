Leimen. (fre) Bei seiner zurückliegenden Zusammenkunft sprach der Gemeinderat verschiedene Themen an. Ein Auswahl:

> Tempo 30: "Von unserer Seite ist alles getan." So reagierte Ordnungsamtsleiter Frank Kucs auf eine Anfrage von Michael Reinig (GALL). Dieser hatte die Ende 2021 beschlossene Lärmaktionsplanung angesprochen und insbesondere das Tempo 30, das im Zuge der Umsetzung auch in der Rohrbacher Straße in Kraft treten soll. Kucs zufolge sei das Regierungspräsidium Karlsruhe angehört worden und harre die Angelegenheit ihrer Umsetzung durch den Rhein-Neckar-Kreis. Oberbürgermeister Hans D. Reinwald merkte an, dass er auch von Kollegen gehört habe, dass hinsichtlich des Tempos 30 es seitens des Kreises an der Umsetzung mangele. Des OBs Appell: Die Kreisräte unter den Stadträten sollten beim Kreis etwas Druck machen.

> Lärmaktionsplan: Eine "einseitige" und nur auf Tempo 30 ausgerichtete Handhabung bei der Lärmaktionsplanung bemängelte Wolfgang Stern (CDU), der aus eigener Anschauung aus dem Bereich der Gottlieb-Daimler-Straße berichtete. "Dort fahren Autos ungedämpft und ohne Zulassung". Dieser Lärm interessiere aber niemanden.

> Rennstrecke: Da muss etwas gemacht werden, sagte Holger Bortz (GALL) in Richtung der Verwaltung. Bortz hatte die Julius-Becker-Straße in der Probsterwaldsiedung angesprochen. Dort gebe es einen etwa 130 Meter langen Abschnitt, dank beiderseitigem Halteverbot ohne fahrbahnverengende Parker. Auf dieser freien Strecke werde sehr schnell gefahren, auch vom Anlieferverkehr der Kläranlage und von den Linienbussen. Gerade mal fünf Prozent, so Bortz unter Hinweis auf die Gefährdung für viele Kinder, hielten sich an das vorgeschriebene Tempo 30. Der OB sicherte zu, dass das Ordnungsamt hier ein Auge darauf haben werde.

> Kletterei: Aufgestellt wurde es schon, medienwirksam eingeweiht ebenfalls, nur genutzt werden darf es ausweislich der dortigen Beschilderung nicht: das Kletterei im Hof der Otto-Graf-Realschule. Alexander Hahn (FDP) brachte diesen Unzustand abermals zur Sprache. Und er hatte diesmal einen weiteren Vorschlag: Das vorhandene Verbotsschild am Kletterei solle durch ein weiteres Schild ergänzt werden, wonach das Beklettern nach 15.30 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit auf eigene Gefahr hin erlaubt werde. Damit käme man laut Hahn ja auch der Schulleitung und deren Sorge um einen ungestörten Schulbetrieb entgegen.

> Buntes Leimen: Richtig "toll" sei die Unterführung zwischen Probsterwaldsiedlung und Fasanerie, lobte Britta Kettenmann (FW): Jugendliche sind dort bei einem Graffiti-Projekt den kahlen Wänden auf den Beton gerückt. Mehr Bunt sei auch mit den von der Seniorin Inge Hess besprayten Stromkästen ins Stadtgebiet gekommen. Derartiges könnte Kettenmann zufolge auch bei einer anderen Schmuddelecke geschehen: bei der Unterführung der Hohenstauferallee unter der Bundesstraße B 3 hindurch, gleich beim Freizeitgelände Fischwasser.

> Öffentliche Spender: Gesetzeskonform muss der Gemeinderat Zuwendungen von Dritten erst zustimmen, bevor die Stadtkasse die Spenden auf der Habenseite verbuchen darf. Es war diesmal Klaus Feuchter (FDP), der die Handhabung der Spendernamen nicht nachvollziehen konnte: Vom OB werden die Spendernamen vorgelesen, in den öffentlich gemachten Sitzungsunterlagen sind die Namen geschwärzt – warum? Der OB verstand das ebenfalls nicht: Anders als bei den Adressen der Spender sehe er bei den reinen Namen aus rechtlicher Sicht keinen Hinderungsgrund. Man wird sehen.