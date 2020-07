Für Bahn- und Busnutzer sind die Pendlerparkplätze am Bahnhof St.Ilgen/Sandhausen gegen Vorlage des entsprechenden Tickets kostenlos. Das ändert sich am 1. August. Foto: Frenzel

Leimen. (fre) Angekündigt war es schon mehrfach, zum 1. August soll es jetzt wirklich Ernst werden: Die Stadt bittet die motorisierten Pendler zur Kasse. Und zwar jene, die beim S-Bahnhof St. Ilgen/Sandhausen ihr Auto abstellen und in den Öffentlichen Personennahverkehr umsteigen. Die Gebührenpflicht gilt für die Stellplätze auf der Ostseite des Bahnhofs genauso wie für die Plätze auf der Sandhäuser Seite im Westen sowie für die Schrägparker in der Straße "Am Güterbahnhof".

Für die neue Parkraumbewirtschaftung in Bahnhofsumfeld wird es insgesamt drei Parkscheinautomaten geben. Für ein 24-Stunden-Ticket sind dann zwei Euro zu berappen. Die maximale Parkdauer, die an den Automaten gekauft werden kann, liegt bei 14 Tagen und kostet 14 Euro.

Ausschließlich im Neuen Rathaus in Leimen-Mitte sowie im Rathaus Sandhausen gibt es Monats- und Jahresausweise für Dauerparker. Nur bei Vorlage eines entsprechende ÖPNV-Tickets werden diese Parkausweise ausgestellt. Sie kosten 18 Euro für einen Monat und 150 Euro für ein ganzes Jahr.

Die Einführung der kommunalen Parkgebühren ist möglich geworden, weil die Pendlerparkplätze aus der zehnjährigen Kostenfreiheit herausgefallen sind, mit der die Förderung dieser Park & Ride-Plätze durch die Deutsche Bahn verknüpft war. Während dieser Kostenfreiheit galt: Wer am Bahnhofskiosk oder bei den Bürgerämtern einen gültigen Fahrausweis vorlegte, bekam eine entsprechende Genehmigung für freies Parken.