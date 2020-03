Leimen. (aham) Das bringt Claudia Neininger-Röth im wahrsten Sinne auf die Palme: Die Leiterin des Leimener Elisabeth-Ding-Kindergartens musste am Mittwoch feststellen, dass eine der beiden Palmen am Eingang der Betreuungseinrichtung gestohlen worden ist. "Das ist doch unmöglich", findet sie. "Jetzt werden auch schon Palmen geklaut."

Der Diebstahl wurde am Mittwoch festgestellt, als ein Mitarbeiter die Pflanzen gießen wollte. Aber nach den Beobachtungen einer anderen Kindergartenmitarbeiterin muss die Palme schon am Wochenende entwendet worden sein. "Da müssen zwei bis drei Personen mit einem Lieferwagen zugange gewesen sein", vermutet die Kindergartenleiterin. Denn die Palme habe eine Größe von etwa zwei Metern und sei in einem 80-Liter-Topf gepflanzt gewesen. Auf diesem habe sich auch ein Gartenzwerg befunden – der fehle ebenfalls.

Die Palmen würden seit 20 Jahren zum "Inventar" des Kindergartens gehören, erklärt Neininger-Röth: "Wir haben sie als Ableger bekommen." Durch die Größe, die die Palme zwischenzeitlich erreicht hat, schätzt die Kindergartenleiterin den materiellen Wert auf 200 Euro. Vom immateriellen ganz zu schwiegen: "Zum Konzept des Kindergartens gehört ein Pflanzprojekt", erklärt Neininger-Röth, die die evangelische Betreuungseinrichtung seit 21 Jahren leitet. "Und die Palme war ein Teil davon." Auch deshalb sei der Diebstahl "ärgerlich". "Und das so kurz vor Palmsonntag", seufzt die Kindergartenleiterin. Sie hofft nun, dass die Diebe geschnappt werden oder dass jemand dem Kindergarten neue Palmenableger spendet. "Darüber würden wir uns sehr freuen."

Auch die Polizei ist eingeschaltet; der Leimener Polizeiposten ermittelt in der Angelegenheit, berichtet Polizeisprecher Dieter Klumpp. Hinweise werden entgegengenommen unter Telefon 0 62 24 / 1 74 90.