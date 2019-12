Von Sabine Geschwill

Leimen. Bei der Weihnachtsmarkteröffnung hätte der Oberbürgermeister am Samstag fast das Wichtigste vergessen: nämlich den Nikolaus herbeizurufen. Doch Nicole Staber, Eva Neuschäfer und alle Chorkinder der Musikschule erinnerten das Stadtoberhaupt prompt daran. „Dann müssen wir ihn mal ganz laut rufen“, meinte Hans D. Reinwald und wurde von den jungen Chorsängern sofort unterstützt. Die großen und kleinen Besucher des Weihnachtsmarktes auf dem Georgiplatz brauchten nicht lange zu warten. Schon kam der Gabenbringer ums Eck und bahnte sich in seinem prächtigen Gewand samt Bischofsstab und Bischofsmütze einen Weg durch die Menge.

„Schon von weitem habe ich Euren schönen Gesang gehört“, lobte der Nikolaus die jungen Sängerinnen und Sänger. „Kommt her, ich habe für jeden von euch ein Geschenk dabei“, rief er den Kindern zu und war blitzschnell von ihnen umringt. Jedes Kind wurde mit einem Schokoladen-Adventskalender bedacht. Der Ansturm war in diesem Jahr so groß, dass der Gabenbringer sich zwischendurch bei der Stadt rückversicherte, ob denn die Kalender auch wirklich für alle Kinder reichen würden. Sie reichten natürlich: 250 Adventskalender hatte die Stadt organisiert und in die großen Gabensäcke gepackt.

250 Adventskalender hatte der heilige Nikolaus alias Alexander Hahn (.) für die Kinder dabei, als Oberbürgermeister Hans D. Reinwald (r.) den Weihnachtsmarkt im Herzen der Großen Kreisstadt eröffnete. Fotos: Geschwill

Wer sich den Nikolaus im prächtigen Bischofsgewand in diesem Jahr etwas genauer anschaute, entdeckte unter dem weißen Lockenhaar und dem Rauschebart ein bekanntes Gesicht: Stadtrat Alexander Hahn hatte sich bereit erklärt, diese schöne Aufgabe zu übernehmen – ehrenamtlich versteht sich. Dadurch brauchte sich die Stadt keinen Nikolaus einkaufen. Den Hinweis, dass er damit der Stadt Geld spare, konnte sich der stellvertretende Fraktionssprecher und Vorsitzende der Leimener FDP gegenüber der RNZ nicht verkneifen. Auf die Frage, ob er auch im nächsten Jahr wieder als Nikolaus die Kinder der Stadt beschenken würde, antwortete Hahn ohne zu zögern: „Das ist meine heilige Pflicht!“

In das Bischofsgewand des heiligen Nikolaus von Myra zu schlüpfen, ist für den 38-jährigen Leimener nicht neu. Letztes Jahr war der Gymnasiallehrer, der Religion, Deutsch, Geschichte und Latein unterrichtet, für die katholische Kirchengemeinde im Einsatz und besuchte am Nikolaustag Kinder und ihre Familien in der gesamten Seelsorgeeinheit. Das wird er auch dieses Jahr wieder tun und zudem am kommenden Wochenende beim „Diljemer Weihnachtsdorf“ den Gabenbringer mimen. Dass in Leimen der Nikolaus im Bischofsgewand und nicht der Weihnachtsmann auf den Weihnachtsmärkten die Kinder beschenkt, war im vergangenen Jahr vom katholischen Pfarrer Arul Lourdu angeregt worden.

Für festlichen Glanz sorgte bei der Weihnachtsmarkteröffnung der evangelische Posaunenchor mit seiner Musik. Als Chorleiter Michael A. Müller die bekannten Lieder „Tochter Zion“ und „Macht hoch die Tür“ anstimmte, machte sich auf dem Georgimarkt schnell Weihnachtsstimmung breit. Die Stadt- und Feuerwehrkapelle Leimen, der MGV 1867 Leimen, der Sängerbund der Vereinsgemeinde Zementwerk Leimen sowie der Musikverein St. Ilgen und der Schulchor der Turmschule hatten an den beiden Weihnachtsmarkttagen ebenfalls Auftritte.

Mit seinen hübsch geschmückten Buden, der schönen Holzkrippe, die von den Schnitzfreunden der Stadt gespendet wurde, und der stimmungsvollen Beleuchtung bot der Leimener Weihnachtsmarkt viel Flair. Die Vereine hatten allerhand Leckereien im Angebot. Überall duftete es herrlich nach Glühwein, Kartoffelpuffer, Chili con Carne, Currywurst, Pilzpfanne, Crêpes und Waffeln. Der örtliche Gewerbeverband „Leimen Aktiv“ hatte seine beliebte Weihnachtstombola mit vielen tollen Gewinnen aufgebaut. Mit den Einnahmen wird der „Jugendtreff Basket 2.0“ unterstützt.