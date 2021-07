Blick vom B 3- zum Leimener Tinqueuxkreisel: Die Fahrstraße für die Autos ist fertig, Rad- und Gehweg müssen sich gedulden. Auch in Richtung St. Ilgen hat sich bei an der Kreisstraße K 4155 über Monate hinweg nichts getan. Foto: Alex

Leimen-St. Ilgen. (lesa) Seit beinahe zwei Jahren gehören Absperrungen, Warnbaken und Baustellenschilder zum gewohnten Anblick auf der Kreisstraße K 4155 zwischen St. Ilgen und Leimen-Mitte. Denn die wichtige Verbindungsstraße ist Baustellenzone – und das seit August 2019. Sichtbare Fortschritte hat die Baustelle aber schon eine Weile nicht mehr gemacht. Seit Dezember 2020 ruhen die Arbeiten. Der Grund: Der nächste Bauabschnitt, in dem die Theodor-Heuss-Straße zwischen B 3-Brücke und Lenaustraße saniert werden soll, ist nach wie vor noch nicht ausgeschrieben. Ursprünglich hätte dieser Bauabschnitt bekanntlich im Januar in Angriff genommen werden und das Projekt im Herbst abgeschlossen sein sollen.

Nun geht es aber wohl voran beim 2,4-Millionen-Projekt: "Die "Ausschreibung der Maßnahme erfolgt am 27. Juli", heißt es von Stadtsprecher Michael Ullrich auf Nachfrage der RNZ. Die Bauarbeiten sollen in fünf Bauphasen gegliedert sein, während derer zuerst die bestehende Straße samt Geh- und Radweg abgebrochen wird. Danach soll die Straße in Asphaltbauweise neu gebaut, zudem in gleicher Bauweise ein "Zweirichtungsradweg" angelegt werden. Zusätzlich wird in Pflasterbauweise ein neuer Gehweg gebaut.

Losgehen sollen die Arbeiten im September. Seit Mai führt das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises zudem eine Sanierung des Straßenentwässerungskanals an der K 4155 zwischen Tinqueuxkreisel und der Einmündung Goethestraße durch. Diese soll Mitte August abgeschlossen sein.

Wieso aber hat es seit der Fertigstellung des Straßenabschnitts zwischen Tinqueuxkreisel und dem Kreisel zur B 3-Auffahrt im Dezember bis zur Ausschreibung der weiteren Maßnahmen so lange gedauert? Dies erklärt die Stadt mit den notwendigen Förderungen für den Bau von Geh- und Radweg. Zudem habe die Abstimmung mit den angrenzend geplanten Baumaßnahmen wie der Erschließung des Gewerbegebiets Süd II Zeit erfordert. Dieses soll östlich der B 3 zwischen Mix-Markt, Weidhöfen und dem Gelände des Tankherstellers Dehoust entstehen.

Beginnen soll die Erschließung des Gewerbegebiets Stand jetzt übrigens ebenfalls im September – beendet sein soll sie im Mai kommenden Jahres – also noch vor dem Abschluss der Großbaustelle K 4155. Denn deren ursprünglich angepeiltes Ende hat sich nach hinten verschoben. Statt den Herbst dieses Jahres gibt die Stadtverwaltung nun August 2022 als voraussichtliches Abschlussdatum der Großbaustelle aus.