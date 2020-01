Leimen. (luw/pol/rl) In Leimen läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. Das bestätigte deren Pressesprecher Dieter Klumpp auf Nachfrage. Auslöser war eine "Bedrohungslage" durch einen mit Messer bewaffneten Mann.

Nach RNZ-Informationen hatte eine Person in der Nähe der Haltestelle "Leimen Friedhof" mehrere Autofahrer mit dem Messer bedroht.

Wie die Polizei dann am Nachmittag mitteilte, war kurz vor 13.30 Uhr per Notruf ein Hinweis eingegangen: Eine vermummte Person laufe in der Hirtenwiesenstraße mit einem Messer herum und würde damit Autofahrer bedrohen. Der Mann soll danach in ein Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Haug-Straße gegangen sein.

Mehrere Einsatzfahrzeuge wurden dort zusammengezogen. Kurze Zeit später wurde der polizeibekannte und psychisch auffällige 45-Jährige beim Öffnen seiner Wohnungstüre überwältigt und festgenommen. Bei der Festnahme wurde der Verdächtige durch den Biss eines Polizeihundes an der Hand verletzt.

Nach der ärztlichen Erstversorgung wurde der Tatverdächtige unter Polizeibegleitung zunächst zur weiteren Behandlung in eine Klinik nach Heidelberg gebracht.

Update: Montag, 13. Januar 2020, 16 Uhr