Von Sabine Geschwill

Leimen-St. Ilgen. Zum internationalen Weltfrauentag gehört es in der Großen Kreisstadt seit zehn Jahren zur guten Tradition, sich zu einem Frauenspaziergang zu treffen. Dabei wird zu Straßen und Plätzen spaziert, die nach Frauen benannt sind, die zu ihrer Zeit Großartiges geleistet haben. Der jüngste Frauenspaziergang hielt dabei eine Besonderheit bereit: Statt eines Rundgangs durch den Ort gab es eine feierliche Schildenthüllung mit kleinem Umtrunk an der "Alten Fabrik". Der Gemeinderat hatte nämlich bekanntlich unlängst entschieden, den ursprünglich nach Hugo Mayer benannten Vorplatz an der "Alten Fabrik" in Karoline-Röth-Platz umzubenennen, um so an St. Ilgens erste Kindergärtnerin zu erinnern.

Die einstige Kindergärtnerin Karoline Röth. Foto: sg

Die Idee zu den Frauenspaziergängen hatte einst Petra Scheurig, die sich schon zu ihrer Zeit als GALL-Gemeinderätin mit der Gleichberechtigung und Würdigung von Frauen befasste. Ihre Parteikollegin, Gemeinderätin Christa Hassenpflug, führt zusammen mit der Lokalen Agenda Leimen diese Tradition fort. Sie war es, die für die rund 30 Gäste des Frauenspaziergangs das Leben Karoline Röths nachskizzierte, die von 1838 bis 1915 lebte und wirkte.

Geboren in Weiler sei die Witwe des Lehrers Peter Röth und Mutter dreier Kinder nach St. Ilgen gezogen. 1871 hat sie unweit der früheren Zigarrenfabrik in ihrem Elternhaus in der Weberstraße 17 einen Kindergarten eröffnet und diesen über 40 Jahre geleitet. Heute noch lebt in dem Haus ihre Urenkelin Elly Weißbrod, die zusammen mit Oberbürgermeister Hans D. Reinwald und Bürgermeisterin Claudia Felden die Schildenthüllung vornahm. Röth habe dort Kinder vom Windelalter bis zum Ende der Regelschulzeit betreut, erzählt Hassenpflug. Später sei sie Lehrerin und Leiterin der "Industrieschule" geworden, die in der Weberstraße 18 untergebracht war. Dort habe sie Jungen wie Mädchen Stricken und Häkeln beigebracht. In Anerkennung ihrer treuen Dienste als "Kleinkindschulschwester" habe Röth 1911 vom Gemeinderat ein Geldgeschenk von 40 Mark bewilligt bekommen.

Elly Weißbrod ist die Urenkelin der einstigen Kindergärtnerin Karoline Röth. Foto: sg

"Meine Uroma war eine sehr fleißige Frau", konnte Urenkelin Elly Weißbrod bestätigen. Die 88-jährige St. Ilgenerin hatte anlässlich der Schildenthüllung und Platzumbenennung ein großes Porträt ihrer Urgroßmutter mitgebracht. Auch einige Schwarz-Weiß-Fotos ihres Opas August Röth, der in Bulgarien eine deutsche Schule gegründet hatte, und ihres Vaters Harald Röth hatte sie dabei.

Christa Hassenpflug stellte am Weltfrauentag neben Karoline Röth noch weitere Frauen vor, die im Bildungswesen als Erzieherin oder Lehrerin Großes geleistet haben. Die Ausbildung von Mädchen sei insbesondere von Männern für unnötig befunden worden, wusste sie.

Am Beispiel von Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Hedwig Dohm (1831-1919) machte sie die Bildungsungerechtigkeit deutlich. Die junge Hedwig habe im Alter von 15 Jahren die Schule verlassen und im Haushalt helfen müssen. Ihre Brüder hingegen hätten das Gymnasium besuchen und Abitur machen dürfen. Diese Benachteiligung sei wohl eine wichtige Triebfeder für ihre spätere Arbeit gewesen. Dohm habe in den 1870er Jahren die völlige rechtliche, soziale und ökonomische Gleichberechtigung von Frauen und Männern und auch das Stimmrecht für Frauen gefordert.

Auch Helene Lange (1848-1930) sei eine Vordenkerin gewesen. Sie habe bewirkt, dass wissenschaftliche Lehrerinnen für die Oberklassen der höheren Mädchenschulen ausgebildet werden, damit auch Frauen zum Abitur und zum Studium geführt werden konnten. 1890 habe sie den Allgemeinen deutschen Lehrerinnenverein gegründet. Hassenpflug erwähnte auch, dass Lehrerinnen früher unverheiratet bleiben mussten, um ihrem Beruf nachgehen zu dürfen. Die Doppelbelastung von Familie und Beruf habe man ihnen nicht zugetraut. 1880 sei das Lehrerinnenzölibat per Ministererlass eingeführt worden. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg sei dieses ebenso wie alle Ausnahmebestimmungen gegen weibliche Beamte auf Antrag der SPD in der Weimarer Reichsverfassung abgeschafft worden.