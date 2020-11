Leimen. (cm) 1,4 Millionen Nutzer im sozialen Netzwerk Facebook haben ihn gesehen, mehr als 250.000 Personen haben ihn gelesen: den RNZ-Artikel über den Verkauf der Becker-Villa in Leimen. Und dieser wird heiß kommentiert: Fast 1000 Facebook-Nutzer haben ihre Meinung kundgetan. Besonders beschäftigt die Leser eine Frage: Ist die Villa, in der die Mutter von Tennis-Legende Boris Becker lebt, fast zwei Millionen Euro wert?

Zuletzt hatte Becker wegen eines Insolvenzverfahrens Schlagzeilen gemacht, bei dem es auch um Immobilien gehen soll. Seit der vergangenen Woche steht die "exklusive Villa mit Rheintalblick" nun zum Verkauf – für 1,97 Millionen Euro. Bedingung: Der Käufer muss ein lebenslanges Wohnrecht gewähren. Wer aktueller Eigentümer der im Jahr 1990 gebauten Villa mit 449 Quadratmetern Wohnfläche, neuneinhalb Zimmern, sieben Schlafzimmern und drei Badezimmern sowie des 825 Quadratmeter großen Grundstücks ist und wer den Verkauf betreibt, ist unklar.

"Erstaunlich, welch hohe Preise es in der Lage gibt", meint ein Nutzer. "Denn die Grundstücksgröße ist für eine Villa sogar ungewöhnlich klein und die Wohnfläche ist für Villen auch eher im unteren Bereich angesiedelt." In einer schlechteren Lage wäre man vielleicht bei etwa 800.000 Euro, meint er. So viel sei alleine das Grundstück wert, entgegnet eine Nutzerin: 1000 Euro pro Quadratmeter seien in der Region leider üblich.

Viele Kommentatoren bezweifeln, dass das Haus wegen des Wohnrechts Interessenten findet. Schließlich könne es durch den Käufer nicht genutzt werden. Doch ist das wirklich so? Kräftig diskutiert wird, ob sich das Wohnrecht nur auf einen Teil der Villa bezieht. Schließlich gebe es ja eine Einliegerwohnung.

"Das Haus ist hochwertiger als die heutigen quadratischen oder rechteckigen Würfel mit Flachdächern, die alle gleich aussehen", meint eine Nutzerin. "Es hat Stil." Kritischer sieht es ein anderer Nutzer: Trotz der Lage und der hohen Preise in der Gegend sei es zu teuer – auch angesichts der Ölheizung. "Man kann es ja mal versuchen", findet eine Nutzerin. "Vielleicht findet sich ja ein Boris-Fan, der zu viel Geld übrig hat."

Andere Nutzer bedauern, dass Boris Becker inzwischen Schlagzeilen wegen seiner finanziellen Situation macht: "Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Mitleid." Ein Kommentator wirft noch einen ganz anderen Aspekt der Villa auf: "Für mich wär’s zu viel zum Putzen."