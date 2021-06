Von Thomas Frenzel

Leimen. So hatte man Britta Kettenmann bei den Ratszusammenkünften noch nicht erlebt. Die FW-Stadträtin, die für kurze Stellungnahmen bekannt ist, meldete sich unterm Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" zu Wort und ließ nicht nur bei ihren Ratskollegen die sprichwörtlichen Kinnladen herunterklappen: Kettenmann verlas erzürnt den mehrseitigen Brief einer erzürnten Großmutter. Damit vertiefte Kettenmann in der zum Sitzungssaal umfunktionierten St. Ilgener Aegidiushalle ein Thema, das zuvor schon die Bürgerfragestunde bestimmt hatte: die Zustände im städtischen Schülerhort der Geschwister-Scholl-Schule. Denn diese Zustände, so die Wortmeldungen von Eltern betroffener Kinder, spotten jeglicher Beschreibung – auch und insbesondere angesichts der nicht überwundenen Corona-Pandemie. Ein Vater, nach eigenen Angaben Laborarzt von Beruf, hatte für diese Verhältnisse nur eine Bezeichnung: "Unerträglich."

Mit Beginn der 24 Millionen teuren Umbau- und Erweiterungsarbeiten der Geschwister-Scholl-Schule war der Schülerhort in Anbauten der benachbarten Aegidiushalle untergebracht worden. Damit war zum Ende der Pfingstferien Schluss: In einer "Nacht- und Nebelaktion", so Kettenmann, war die von 45 Erst- bis Viertklässlern besuchte Einrichtung in zwei der Schulcontainer auf der katholischen Pfarrwiese umquartiert worden. In zwei Blechbehausungen, in denen es – mangels Wasseranschluss – keine Waschbecken zum Händewaschen gibt und schon gar keine Toiletten. In zwei beengte Container, auf denen bei sommerlichen Temperaturen schon mittags um 12 Uhr – also zu Beginn der fünfstündigen Betreuung – brütende Hitze lastet.

Um zu einer Toilette zu kommen, so die Elternschilderungen, müssten die Kinder alleine entweder zum 80 Meter entfernten katholischen Maximilian-Kolbe-Haus laufen, das aber auch nicht die gesamte Hort-Zeit geöffnet habe, oder eine Straße überqueren, um zum Schulgebäude zu gelangen.

Der „Spielbereich“ wirkt nicht sonderlich einladend. Foto: privat

Dazu passt die Baustellen-Atmosphäre im Außenbereich der Hort-Container. Kettenmann zufolge ist er "in einem erbärmlichen Zustand und strotzt nur von Unfallgefahren". Vom Lärmschutzzaun, der die Nachbarschaft abschirmt, ragten Eisenstreben in den Spielbereich, dazu stünden übrig gebliebene Baumstümpfe in der unebenen Wiese. "Besteht für den Hort mit dem angrenzenden Spielbereich eine Betriebserlaubnis?", fragte Kettenmann, die sich nicht vorstellen mochte, dass in den Containern die vorgeschriebenen 2,4 Quadratmeter pro Kind eingehalten werden.

Was die Eltern auf die Barrikaden trieb, ist noch anderes: Die geschilderte Container-Unterbringung soll bis zum Ende der Bauarbeiten an der Scholl-Schule andauern, also bis September 2022. Und: Alle berechtigte Kritik sei von der Stadtverwaltung – Oberbürgermeister Hans D. Reinwald inklusive – abgeperlt. Ein als provisorische Lösung vorgeschlagener Sanitärcontainer sei auch wegen seiner Schätzkosten von 50.000 Euro als unrealistisch abgewinkt worden. So schreibt es die eingangs erwähnte Großmutter in ihrem zitierten Brief. Sie heißt Annemarie Rieser, kennt sich als ehemalige Leiterin der Schülerhilfe nicht nur in Leimen in der Materie aus und hat zwischenzeitlich nicht nur das Gesundheitsamt angerufen, sondern auch den Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS). Der ist bei der Kinderbetreuung für Betriebserlaubnisse zuständig.

Derart in die Öffentlichkeit katapultiert, bat der OB nicht nur um Verständnis: Schulbau, Pandemie und berechtigte Vereinsinteressen – in den einst vom Hort genutzten Nebenräumen der Aegidiushalle wird wieder Karate trainiert – sorgten bei den verfügbaren Raumnutzungszeiten für massive Nutzungskonflikte; diese seien nicht einfach zu lösen. Zudem habe er vom katholischen Pfarrer die Zusage, dass das katholische Gemeindehaus während der gesamten Hortzeit geöffnet bliebe; somit seien die dortigen Toiletten ohne Straßenquerung erreichbar. Und: Ein Sanitärcontainer müsse vom Gemeinderat beschlossen, ausgeschrieben und angeschafft werden, was sich vermutlich bis Jahresende hinziehe – es sei denn, man finde vorher eine neue Lösung in der Aegidiushalle.

Dass zumindest der Ratsbeschluss schon bald über die Bühne gehen könnte, deuteten gemeinderätliche Vorstöße an. Britta Kettenmann brachte eine zusätzliche Sondersitzung ins Spiel. Klaus Feuchter (FDP), der von einer "unhaltbaren Situation" sprach, pochte auf die anstehende Juli-Sitzung; bei der müsse die Sache mit dem Sanitärcontainer behandelt werden.