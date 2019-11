Leimen. (pop) Regen am Vormittag, Regen am Nachmittag, nichts als Regen am Freitag in den Stunden vor dem Start des Leimener Martinszugs an der Otto-Graf-Realschule. „Na, das kann ja heiter werden!“, dürften angesichts dieses Mistwetters die allermeisten jener Kinder und Erwachsenen geunkt haben, die sich das abends um 18 Uhr beginnende Ereignis zu Ehren von Sankt Martin unter keinen Umständen entgehen lassen wollten.

Aber von Heiterkeit war um kurz vor 18 Uhr auf dem Areal vor der Otto-Graf-Realschule nicht das Geringste zu verspüren. Vielmehr herrschte hier nur Enttäuschung und Niedergeschlagenheit. Denn der Martinszug musste abgesagt werden, verkündete vor Ort Michael Ullrich von dem auch heuer für die Veranstaltung verantwortlich zeichnenden Leimener Verkehrsverein.

Abgezeichnet hatte sich diese Absage schon kurz vorher dadurch, dass einige mit Blaulicht ausgestattete Einsatzfahrzeuge zwar losfuhren. Allerdings nicht so wie geplant in Begleitung von aberhunderten Buben und Mädchen, die froh und vielleicht auch ein bisschen stolz ihre gebastelten Laternen tragen und Lieder wie „Ich geh’ mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir“ und „Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne“ singen.

Nun erklärte Michael Ullrich eben diesen kleinen Laternenträgern, vor allem aber auch den Erwachsenen an ihrer Seite, dass sich der zu diesem Zeitpunkt sogar noch heftiger hinabprasselnde Regen unter Umständen negativ auf die Gesundheit der kleinen Martinszügler auswirken könnte. „Die Kinder werden doch pitschnass und krank!“, sagte er.

Hierfür erntete er überwiegend Verständnis, in einigen Fällen zu seiner Überraschung aber auch nicht. Da waren wohl die Vorfreude einfach zu groß, da war wohl die Martinslegende und das eine oder andere Martinslied sehr intensiv erlernt und die Laterne mit großem Eifer und großer Behutsamkeit zusammengebaut worden. Das alles, nur um dann wegen Regens unverrichteter Dinge wieder den Gang nach Hause anzutreten? Nein, das durfte einfach nicht sein. Aber es blieb bei der Absage, wobei noch nicht klar war, was aus den Martinsmännchen wurde, die an der Turmschule auf ihre Verteilung an die Martinszugkinder warteten.