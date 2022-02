Von Sabrina Lehr

Leimen. Dieses Bild hat man in Leimen schon lange nicht mehr gesehen: Eine orange-weiße Straßenbahn mit dem Logo der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) fährt auf den Gleisen der Linie 23 in der Römerstraße am Kurpfalz-Centrum. Seit 2020 wurde dort ebenso gebaut wie auf dem Rest des Straßenbahnabschnitts zwischen dem Einkaufszentrum und dem Friedhof (siehe "Hintergrund"): Dabei wurden bekanntlich die Straßenbahn-Gleise erneuert und drei Haltestellen barrierefrei ausgebaut. Nun aber nähert sich die Großbaustelle zügig ihrem Ende – mit der orange-weißen Straßenbahn als Vorbotin: Der "Arbeitswagen" testet die neuen Gleise nämlich auf Herz und Nieren oder eher: auf Schrauben und Nieten. Bis einschließlich Samstag ist der neue Streckenabschnitt Testgebiet, ehe der Linienbetrieb ab Montag, 21. Februar, aufs Gleis kommt.

"Wir sind froh, dass wir eine ganze Woche testen können", sagt RNV-Sprecher Florian Benz auf Nachfrage der RNZ. Denn der neue Streckenabschnitt muss sich laut dem Unternehmenssprecher gleich in mehreren Punkten beweisen. Erster Punkt auf der Checkliste des Verkehrsunternehmens sei die neu verlegte Oberleitung, die die Straßenbahnen mit Strom versorgt. "Wie fährt die Bahn durch, reibt es oder hängt es, ist die Fahrtleitung optimal?", zählt Benz die Fragen auf, der die Techniker zunächst auf den Grund gehen. Und wie lief dieser erste Stresstest? Benz’ erstes Fazit am Montagabend lautete: "Heute hat alles geklappt!"

Bis einschließlich Dienstag noch soll der "Arbeitswagen" die einzige Straßenbahn auf der Strecke sein, dann aber setzt die RNV gewissermaßen die Schwierigkeit hoch: "Ab Mittwoch sind dann verschiedene Bahnen und mehrere Bahntypen unterwegs", so Florian Benz. Das hat einen einfachen Grund: Die Bahnmodelle sind unterschiedlich breit und haben entsprechend verschiedene Abstände zu Bahnsteigen oder -übergängen. Sollte etwas nicht passen, müsse durch Schleifen an den Schienen oder den Bahnsteigkanten nachjustiert werden. Gleiches gilt auch für die Software, die bei den Testfahrten ebenfalls überprüft wird.

"Das wichtigste an den Testfahrten sind aber die Signalanlagen", betont Florian Benz. Die Ampeln kommen überall, aber ganz besonders an zwei Punkten auf den Prüfstand: am Kurpfalz-Centrum und an der Endhaltestelle Leimen Friedhof. "Dort wurden barrierefreie Bahnübergänge errichtet, die auch mit Ton funktionieren", erklärt der RNV-Sprecher.

Passt alles, steht dem Start des Linienverkehrs am Montag nichts mehr entgegen. Bis dahin müssen die Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel aber nicht zu Fuß gehen: Die RNV hat in beiden Fahrtrichtungen einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Diese verkehren bis Freitag von 11 bis 19.30 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr im Zehn-Minuten-Takt zwischen Kurpfalz-Centrum und der Heidelberger Haltestelle Rohrbach-Süd.

Die Römerstraße in Leimen war seit März 2020 Großbaustelle. Knapp zwei Jahre lang erneuerte die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) dort die Gleise der Straßenbahnlinie 23 und baute die Haltestellen Kurpfalz-Centrum, Moltkestraße und Leimen Friedhof barrierefrei aus. Zudem verlegte die Stadt Leimen im Zuge der Baumaßnahme Kanäle und Versorgungsleitungen. Das Projekt wird mit rund 15 Millionen Euro veranschlagt. Nun nähern sich die 800 Meter Großbaustelle, an der alleine fünf Baufirmen und vier Ingenieurbüros im größeren Stil beteiligt waren, ihrem Ende. Die RNZ gibt einen Überblick:

> Der Grund für die Baumaßnahme war alles andere als kosmetischer Natur: Die Gleisanlage war in so schlechtem Zustand, dass Straßenbahnen zwischen Moltkestraße und Friedhof schon seit August 2019 nicht mehr fahren konnten. Seinerzeit bestand die Gefahr, dass die Bahnen entgleisen könnten – trotz gedrosselter Geschwindigkeit auf zehn Kilometer pro Stunde.

> Die komplizierteste Stelle haben die Verantwortlichen laut RNV-Sprecher Florian Benz im ersten halben Jahr gemeistert: "Die schwerste Stelle war an der Kreuzung Hirtenwiesenstraße/Römerstraße." Dort sei die Arbeit wegen zweier Kreuzungen, viel Verkehr und einem Bahnübergang besonders anspruchsvoll gewesen. Ein weiterer Knackpunkt seien Grundstückszufahrten entlang der Römerstraße gewesen, die teils nur eingeschränkt befahrbar waren. "Die Anwohner waren sehr duldsam und kooperativ", lobt Benz.

> Die Bauarbeiten gingen schneller voran als erhofft. Prognostiziert war ihr Ende für März, nun ist einen Monat eher Schluss. Wenn die ersten Straßenbahnen wieder fahren, sind aber noch nicht alle Arbeiten erledigt. Laut Benz stehen an den neuen Haltestellen noch die Installation der Fahrkartenautomaten sowie der dynamischen Fahrgastinformationen aus. "Außerdem fehlen die Haltestellenschilder noch", so Benz.

> Die Probleme während des Bauprojekts hielten sich laut RNV in Grenzen. Die meiste Zeit seien die Arbeiten ihrem Zeitplan voraus gewesen. Kurz vor Abschluss der Bauarbeiten kamen die Planer aber doch noch ins Schwitzen: "Wir hatten ein paar Corona-Krankheitsausfälle bei den ausführenden Firmen", sagt Benz. "Das konnten wir aber durch gute Vorbereitung auffangen." lesa