Von Sabrina Lehr

Leimen-Gauangelloch. Es war ein ungewöhnlicher Zug des Landratsamtes: Vor knapp einigen Wochen ging die Behörde an die Öffentlichkeit und suchte die Erbauer eines illegalen Mountainbike-Trails im landkreiseigenen Wald nahe des Alten Sportplatzes in Gauangelloch. Die Behörde versprach den Konstrukteuren von Sprungschanzen und Steilkurven Straffreiheit – und stellte eine Lösung in Aussicht: "Der Trail kann genehmigt werden", betonte Kreissprecherin Silke Hartmann damals gegenüber der RNZ. Dafür müssten jedoch "haftungsrechtliche Fragen" geklärt werden, ansonsten drohe den Hindernissen der Abriss. Die Taktik ging auf: "Vier Jugendliche haben sich bei Försterin Melissa Rupp gemeldet", teilte Kreissprecherin Hartmann auf Nachfrage der RNZ mit.

Und nicht nur das: Wie Hartmann weiter berichtete, wurde durch die Berichterstattung in der RNZ ein Vertreter des TSV Gauangelloch auf die Mountainbike-Strecke in unmittelbarer Nachbarschaft aufmerksam: "Dieser Ansprechpartner hat sich im Zuge dessen ebenfalls bei Försterin Melissa Rupp gemeldet und Bereitschaft signalisiert, sich das Vorhaben um die Legalisierung des Trails zumindest einmal anzuhören", so die Kreissprecherin. "Konkrete Gespräch fanden aber bis dato noch nicht statt." Dafür aber mit den vier Jugendlichen: Diese haben sich inzwischen mit Försterin Rupp und einem weiteren Kollegen am Trail getroffen: "Es war ein sehr gutes und offenes Gespräch, bei dem beide Seiten ihre Sicht der Dinge aufzeigen konnten."

Für den Trail bedeutet das vor allem einen Hoffnungsschimmer: Die Strecke ist zwar nach wie vor gesperrt, die Hindernisse wurden jedoch nicht abgerissen. "Da die Kontaktaufnahme erfolgte und ein konstruktives Gespräch bereits stattgefunden hat, geht es nun in die nächste Phase", so Hartmann. Dies bedeute, dass Försterin Melissa Rupp in Kontakt mit dem TSV Gauangelloch, der Stadt Leimen, den Jugendlichen und dem Waldbesitzer stehe. "In den kommenden Wochen sind konkrete Gespräche geplant, um auszuloten und zu hören, was machbar beziehungsweise vorstellbar wäre." Die Strecke selbst bleibe jedoch bis auf Weiteres gesperrt, da die Hindernisse der Verkehrssicherungspflicht des Waldbesitzers unterliegen und ein Waldweg laut Landeswaldgesetz mindestens zwei Meter breit sein muss, um mit dem Fahrrad befahren werden zu dürfen.

Konkrete Planungen für den Trail gibt es vonseiten der Landratsamtes noch nicht, wohl aber Ideen: "Unsere "Idealvorstellung" wäre, dass ein Verein die Trägerschaft beziehungsweise Patenschaft für den Trail übernimmt", so Hartmann. Dies umfasse unter anderem die Pflege der Anlage sowie das Fungieren als "zuverlässiger Ansprechpartner für das Kreisforstamt, die Kommune und die Bevölkerung". Den Ball hält Hartmann jedoch flach: "Über so konkrete Optionen kann heute noch nicht gesprochen werden. Zunächst gilt es, die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sowie Interessensgruppen zu hören und gemeinsam zu sondieren, welche Lösungen möglich wären."

Michael Franke, Vorsitzender des TSV Gauangelloch, bestätigte auf RNZ-Nachfrage indes, mit Försterin Rupp gesprochen zu haben und auf Rückmeldung des Kreisforstamts zu warten. Zur Beteiligung des TSV an möglichen weiteren Planungen für die Trail-Anlage wollte er mit Verweis auf das noch nicht stattgefundene Gespräch noch keine Stellung nehmen.