Von Lukas Werthenbach

Leimen. Insbesondere die Fußballer des VfB Leimen wird diese Nachricht freuen: Nach über einem Jahr der Sperrung wegen Schädlingsbefalls erholt sich der Rasen im Otto-Hoog-Stadion. Ein vergleichbares Ausmaß der Plage von wurzelfressenden Larven hatte selbst der gelernte Gärtner und Leiter des städtischen Grünflächenamts, Michael Sauerzapf, noch nicht erlebt. Mehrere Versuche, die Tiere abzutöten, waren fehlgeschlagen. Doch nun haben sich die sogenannten Engerlinge verpuppt und sind nach über zwei Jahren im Erdboden des Stadions als Junikäfer „ausgeflogen“. Bespielbar ist der Rasen wohl erst im nächsten Frühjahr. Den entstandenen Schaden kann Sauerzapf noch nicht beziffern.

Ein Engerling vor der Verpuppung.

Bekannt geworden war die Plage im Sommer 2018, weil zahlreiche Rabenkrähen den Sportplatz nahezu umpflügten, um an die eiweißhaltigen Larven zu gelangen. Teile des Rasens waren zu diesem Zeitpunkt wegen der abgefressenen Wurzeln schon abgestorben. Schon damals war klar, dass die Engerlinge wohl mindestens schon seit dem Jahr 2017 ihr unterirdisches Unheil anrichteten. Denn Junikäfer haben einen zwei- bis dreijährigen Entwicklungszyklus: Die Larven brauchen also teilweise drei Jahre, ehe sie sich verpuppen und zu Käfern werden.

Da sich aus den vor zwei bis drei Jahren im Stadionrasen abgelegten Eiern prächtige Larven entwickelten, bestand nun die Gefahr einer neuen Plage. Wie Sauerzapf erklärt, merken sich die Tiere das und könnten an denselben Ort zurückkehren, um neue Eier abzulegen. Nachdem die Engerlinge in den vergangenen zwölf Monaten erfolglos mit verschiedenen Gegenmitteln bekämpft worden waren, ließ die Stadt nun im Spätsommer Kalkstickstoff im Rasen ausstreuen. So soll zumindest eine wiederholte Plage verhindert werden. „Das ist nichts anderes als Dünger“, sagt Sauerzapf, „und den Kalk mögen die Tiere nicht.“

Wegen Schädlingsbefalls ist der Sportplatz im Leimener Otto-Hoog-Stadion schon seit über einem Jahr gesperrt. Nun erholt sich der Rasen langsam von den Schäden. Fotos: Alex/VfB Leimen/privat

Doch ein Risiko besteht weiterhin: „Momentan haben wir keinen Befall, aber ich kann nicht völlig ausschließen, dass wir vereinzelte Eier im Rasen übersehen haben.“ Demnach könne man lediglich mit einem Spaten in den Rasen stechen und die Erde auf Tiere und deren Eier überprüfen. Auf diese Weise soll der Sportplatz in den nächsten Monaten „ständig überwacht werden“. Sollten erneut Engerlinge auftauchen, müsse man die Schädlingsbekämpfung mit verschiedenen Mitteln wiederholen. „Aber das wirkt nur im Sommer, jetzt im Winter sitzen die Tiere so tief, dass man gar nicht an sie ran käme.“

Zudem wurde auf dem betroffenen Teil des Feldes neuer Rasen ausgesät. „Der Rasen wächst gut, aber die Wurzeln sind noch nicht tief genug gewachsen, als dass er wieder bespielbar wäre“, meldet Sauerzapf. Wann genau Fußballer und andere Sportler wieder auf das Feld können, hänge indes vom Wetter ab.