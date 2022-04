Leimen. (sg) Mit einem Makel leben zu müssen, von Mitschülern gehänselt zu werden, Scham und Verzweiflung zu spüren – Pfarrer Arul Lourdu weiß sehr gut, wie sich das anfühlt. "Ich war nahezu 25 Jahre meines Lebens ein Stotterer", gibt der heute 52-Jährige offen zu. Eine wundersame Heilung und die Erfahrung, dass man mit Gottes Hilfe viel erreichen kann, brachte den Wendepunkt in seinem Leben. Diese tiefgreifende Erfahrung hat Lourdu als jungen Mann darin bestärkt, Priester zu werden und von Indien aus in die Welt zu gehen und Gottes Wort zu verbreiten.

Seinen beschwerlichen Weg vom stotternden und redescheuen Jungen zum weltoffenen und redegewandten Priester kann man in seiner neuen Buchveröffentlichung nachlesen, die aus zwei Bänden besteht und den von ihm gewählten Titel "The Eloquence of a Stutterer" trägt. Lourdu übersetzt ihn mit den Worten "Die Redegewandtheit eines Stotterers".

Dass er sich vom Stottern befreien und seiner Berufung folgen konnte, sei einem Priester zu verdanken, der ihm während seines Studiums Mut gemacht und die Mächtigkeit Gottes vor Augen geführt hat, so Lourdu. Der Priester meinte zu ihm: "Wenn wir an Jesus glauben, den wir Heiland nennen, dann kann er auch dich heilen." Diese hoffnungsvollen Worte bauten Lourdu auf: Jeden Tag hat er mit Vorlese- und Singübungen an seinem Sprachfehler gearbeitet. Er hat die Verbindung zu Christus gesucht und durch ihn Heilung und Stärkung erfahren. "Ich habe mir vorgestellt, dass Jesus in schwierigen Situationen seine Hand auf meine Schulter legt und mir die nötige Kraft gibt", sagt er. Und es hat funktioniert. Frei und fehlerfrei zu reden, die Zuhörer mit Worten, die Herz, Geist und Seele berühren, zu fesseln – das ist die große Stärke des Leiters der Seelsorgeeinheit Leimen, Nußloch, Sandhausen.

In den beiden in englischer Sprache veröffentlichten Bänden sind seine geistlichen Botschaften zusammengefasst, die er seit mehr als zehn Jahren jede Woche über seinen Kanal im Internet-Videoportal Youtube veröffentlicht. Die Themen sind so vielfältig wie das Leben selbst. "Man sieht als Priester, was den Menschen Sorgen bereitet und weiß, was ihnen guttut: gute und hoffnungsvolle Nachrichten", erzählt Lourdu.

Der erste Band leitet die Lesenden auf 300 Seiten mit berührenden Worten und neuen Impulsen durch das Kirchenjahr. Band zwei widmet sich auf 312 Seiten den Themen des Lebens wie Liebe, Leid, Krankheit, Hoffnung und Dankbarkeit. Mit den Nachschlagewerken möchte Lourdu Hilfe- und Ratsuchenden etwas an die Hand geben, wenn sie Sorgen haben, traurig oder ängstlich sind, und sie mit inspirierenden und Hoffnung spendenden Worten durchs Leben begleiten.

Die Buchpremiere fand vor Kurzem in Indien statt. Dort wurden auch die beiden Bände, die Lourdu seinen Eltern widmet, mit einer Auflage von jeweils 1000 Stück gedruckt. Nach drei Buchveröffentlichungen in deutscher Sprache möchte der Leimener Pfarrer mit seinem ersten Werk in englischer Sprache eine größere Leserschaft erreichen. "The Eloquence of a Stutterer", das unter anderem Grußworte der Rathauschefs aus Leimen, Nußloch und Sandhausen enthält, möchte Lourdu auch Papst Franziskus schenken, wenn er mit einer Delegation aus Leimen bei nächster Gelegenheit zur Audienz nach Rom fährt.

Info: Die beiden Bände "The Eloquence of a Stutterer” können in den Pfarrämtern der Seelsorgeeinheit und in den lokalen Buchhandlungen zum Stückpreis von 30 Euro erworben werden.