Neckargemünd. (bmi) Kaum eine Landschaft ist so wandelbar wie Wald. Wer binnen Monaten, Tagen oder gar Stunden ein- und denselben Ort zweimal passiert, wird ihn oft nicht wiedererkennen. Seine manchmal mystische Aura fasziniert und bietet gerade "Städtern" einen Gegenpol zur lauten Gesellschaft der Gegenwart. Die Liebe der Deutschen zum Wald entwickelte sich in der Romantik des 19. Jahrhunderts. Damals vollzog sich die Umdeutung von der dunklen Stätte des Bösen, Sündhaften und Heidnischen hin zum idyllischen Rückzugsort.

Carl Ludwig Fahrbach (1835-1902) war so ein Waldgänger, der den Forst als willkommene Auszeit nutzte. Der Künstler hat seine Wonnestunden in der Natur in unzähligen Bildern festgehalten. Eines davon trägt den Titel "Herbstliche Waldlandschaft" und ist Teil der Ausstellung "Künstlerträume im Neckartal", die derzeit im Alten Rathaus in Neckargemünd zu sehen ist. Noch bis 30. Juni widmet sich das Museum den Malern der Romantik und ihren Nachfolgern - und die RNZ der Ausstellung eine Serie.

Ruhe, Frieden, Harmonie: Das strahlt die Waldlandschaft Fahrbachs aus. Majestätische Laubbäume dominieren sie mit ihren astreichen Kronen und den in mannigfaltigen Rottönen gefärbten Blättern. Sie lassen aber entlang eines Baches dennoch genügend Raum für die Strahlen der Herbstsonne und ermöglichen so das imposante Spiel zwischen Licht und Schatten. In Treppen und sanften Biegungen bahnt sich derweil das Gewässer seinen Weg gen Tal, umgeben von mit Moos bewachsenen Steinen. Zwei Rehe, die gerade zum Sprung über den Wasserlauf ansetzen, machen die Naturidylle perfekt.

Wann und wo genau Fahrbach seine herbstliche Waldlandschaft erblickte, ist unbekannt. Klar ist nur: Sein Werk entstand auf einem seiner vielen Streifzüge durch das Neckartal, den Odenwald und an der Bergstraße. Egal ob in Karlsruhe, München oder später Düsseldorf, wo Fahrbach im Jahr 1902 auch starb: Auf all seinen Künstlerstationen kehrte der Heidelberger in seine Geburtsstadt - er erblickte in der Unteren Straße das Licht der Welt - und dessen Umgebung zurück. Hier schuf der Landschafts- und Architekturmaler viele Ölgemälde, einige Aquarelle und wenige Radierungen.

Der Wald war dabei stets sein Lieblingsmotiv, mit all seinen Stimmungen, Sichtweisen und Gesichtern zu den verschiedenen Tages- und Jahreszeiten. Eine unfassbare wandelbare Landschaft - und der perfekte Ort für Künstlerträume.

Info: Künstlerträume im Neckartal, Museum im Alten Rathaus, Hauptstraße 25, Neckargemünd. Öffnungszeiten: Samstag, 14 bis 17 Uhr, Sonntag, 11 bis 17 Uhr; Eintritt frei. Weitere Gemälde werden unter www.rnz.de/kuenstlertraeume vorgestellt.