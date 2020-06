Von Thomas Seiler

Eppelheim. Jeder kann Bürgermeisterin Patricia Rebmann jetzt an einer Äußerung festnageln: Sie versicherte voller Überzeugung vor der für sie positiven Abstimmung im Gemeinderat, dass das doch "schwierige", aber im Verlauf der Entstehung auch "lustige" Stadtentwicklungskonzept "Eppelheim 2035" niemals "in der Schublade" verschwinden werde. Aus ihrer Sicht beteiligten sich dafür nämlich einfach zu viele Bürger in "gemeinsamer Kommunikation" an dieser von der Stuttgarter Stadtentwicklungsgesellschaft (STEG) getragenen Konzeption in den Werkstattgesprächen.

"Über 90 Prozent der Beteiligten haben schon jetzt ein Weitermachen signalisiert", betonte Rebmann. Deshalb gab es auch keinen Grund für die Rathauschefin, die Abstimmung bis zur Vorstellung des jetzt noch fehlenden Mobilitätskonzepts zu verschieben, wie es die Fraktion der Eppelheimer Liste wünschte.

"Das Verkehrskonzept braucht einfach noch ein wenig Zeit", erklärten dazu die STEG-Vertreter Tilman Sperle und Wiebke von Wietersheim. Beide Stadt-planer gingen dabei natürlich umfangreich auf den Ablauf der Strategie und den entsprechenden Dialogprozess mit der Bürgerschaft ein. Nicht nur sie bedauerten, dass vor der jetzigen Abstimmung aufgrund der Regularien durch die Corona-Pandemie keine Bürgerversammlung mehr stattfinde – zumal "alle Personen potenzielle Umsetzer" darstellten.

"Die Bürger haben die Ernsthaftigkeit des Konzepts erkannt", äußerte sich Rebmann voll des Lobs über die rege Teilnahme. Dabei versicherte sie, dass man nach dem Ende der Coronakrise weitere Bürgerveranstaltungen zu dem Thema plane – spätestens, wenn es um die Vorstellung des Verkehrskonzepts geht, da sich ja der Gemeinderat verpflichte, sich "an die Leitziele als Selbstbindungsstrategie zu halten".

Fünf Themenfelder und ebenso viele Handlungsfelder umfasst nun "Eppel-heim 2035", erläuterte Sperle. Er nannte dazu Wohnen, Bauen und Ortsbild als erstes, dann Mobilität, Grün- und Freiflächen, auch Soziales, Bildung und Konzeption sowie als letztes Themenfeld Wirtschaft, Gewerbe und Handel. Alles zusammen behandelte man dann im Querschnitt und setzte Schwerpunkte.

In der Vorstellung der Analyse sprach von Wietersheim die Stärken der Kommune an. Sie hob hier das vielfältige Vereinsangebot, die zufriedenstellende soziale Infrastruktur, die Nähe ins Grüne sowie die Anbindung an Heidelberg und die Region hervor. Hinzu gesellten sich die kurzen Wege ins Zentrum und die historischen Gebäude im Kernbereich, die gestalterische Qualitäten zuließen. Ebenso den breit aufgestellten Einzelhandel sowie Mobilfunk und Breitbandversorgung.

Demgegenüber erkannte die Analyse auch Schwächen, wie das hohe Verkehrsaufkommen, das den regen Schwerlastverkehr mit einschloss. Bemängelt wurden zudem die nicht erkennbare räumliche Mitte der Stadt und der geringe Anteil der Grünflächen. Ebenso entsprach die Infrastruktur für Radfahrer nicht den heutigen Anforderungen. Für nicht optimal gelöst hielt man auch Taktung und Abwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs. Die angespannte Haushaltslage stand zusätzlich auf der Negativseite, ebenfalls der angespannte Wohnungsmarkt sowie das störende Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe im Gewerbegebiet Nord.

Als Chancen betrachtete die Stadtplanerin die Ausgangslage in der Region, die Mobilitätswende und die Digitalisierung. Die hohe Nachfrage nach Wohnraum barg für sie aber auch Risiken, ebenfalls die Planungen des auf Heidelberger Gemarkung angrenzenden Patrick Henry Village. Auch der Strukturwandel, die Veränderung der Demografie und des Klimas bereiteten ihr Sorgen. Vor diesem Hintergrund wollte die Stuttgarterin auch die sechs strategischen Ziele und zehn Leitsätze verstanden wissen.

Dass der Gemeinderat vor der mehrheitlichen Zustimmung die Konzeption sehr ernst nahm, erlebten die Zuhörer deutlich bei den Stellungnahmen der einzelnen Fraktionen. Dementsprechend umfangreich ging Isabel Moreira da Silva (Grüne) auf die "Stärken und Schwächen" des Zukunftsmodells ein, das die Wünsche der Bürger widerspiegele, dass alles "grüner, leiser, langsamer und schöner" sein sollte. Deshalb unterstützten die Grünen die Empfehlungen nach Veränderungen und freuten sich, "weiterhin an dem Prozess mitzuarbeiten".

Positiv wertete auch Trudbert Orth (CDU) das "theoretische Handlungswerk", das nun die Grundlage für strategische Planungen und konkrete Maßnahmen bilde. Bei der Umsetzung der vielen Ziele wollte er aber die Stadt nicht alleine im Boot wissen. Wie die anderen Sprecher auch lobte Renate Schmidt (SPD) das "umfangreiche Werk". Sie mahnte an, jetzt nicht den Gemeinderat, sondern die Bürger in den Mittelpunkt zu rücken. "Es liegt nun an uns, wie ernst wir das Konzept nehmen", meinte sie und rief dazu auf, ganz "behutsam mit allem umzugehen". Die Maßnahmen, die man "Schritt für Schritt" umsetzen sollte, dürften dabei weniger auf wirtschaftliche Aspekte zielen, sondern eher auf Gesichtspunkte, die das Allgemeinwohl betreffen.

Einiges zu mäkeln an diesem Entwurf hatte dagegen Bernd Binsch (Eppelheimer Liste). Er erachtete nämlich jenen als "teilweise überholt und auch inhaltlich nicht mehr ganz richtig". Daher plädierte er für eine Vertagung der Abstimmung, die in eine nochmalige Beratung mit dem dann vorliegenden Mobilitätskonzept münden sollte.