Meckesheim. (agdo) Vor einigen Jahren lehnte der Gemeinderat es ab, das undichte Dach des evangelischen Kindergartens für 450.000 Euro zu sanieren. Zum Glück, sagte Bürgermeister Maik Brandt nun beim ersten kommunalpolitischen Rundgang durch Meckesheim. Denn der evangelische Kindergarten soll nun aufgrund verschiedener Mängel abgerissen werden und einem Neubau weichen. Viele Interessierte waren gekommen, darunter etliche Gemeinderäte, sie gingen alle den etwa dreistündigen Rundgang mit. "Wir wollen den Bürgern zeigen, welche zukünftigen Maßnahmen in der Gemeinde geplant und warum sie notwendig sind", sagte Rathauschef Brandt über die Idee des kommunalpolitischen Rundgangs.

Mit anderen Worten: Die Bürger sollen mit ins Boot genommen werden. Das Gebäude, in dem der Kindergarten untergebracht ist, stammt aus dem 19. Jahrhundert und wurde bereits saniert sowie erweitert. Mit den Mängeln, darunter auch das undichte Dach, lohne es sich allerdings, das Gebäude abreißen zu lassen, anstatt es zu sanieren, merkte Brandt an. Besprochen wurde das bereits am Runden Tisch mit allen Beteiligten, darunter der evangelischen Kirchengemeinde sowie der Kindergartenleitung.

Planmäßig soll der Abriss nächstes Jahr über die Bühne gehen. Für die Kindergartenkinder sei im Übergang eine Containerlösung angedacht, so Brandt.

Start des Rundgangs war am Rathaus. Er führte durch das Rechnungsamt, den Ratssaal sowie die Räume des Gemeindeverwaltungsverbandes Elsenztal. Weiter ging es zum ehemaligen Rathaus, das am Hintereingang gegenüber dem Rathaus steht und denkmalgeschützt ist. Das Gebäude steht leer - warum das so ist, wurde deutlich, als die Gruppe das Gebäude betrat.

Es roch nach Feuchtigkeit, Kabel hingen von der Decke, überall waren Risse. Der Boden sah ebenso wenig einladend aus. Auch das Gebäude soll saniert werden, die Planungen hierzu seien derzeit am Laufen, informierte Brandt. Geplant sei es, den Ratssaal, in dem Sitzungen stattfinden, dann in dem Gebäude im Dachgeschoss unterzubringen. Apropos: Das Dachgeschoss durfte während des Rundgangs nicht betreten werden - wegen Einsturzgefahr.

Der Rundgang führte die Gruppe zur Karl-Bühler-Schule, auch dort sind Sanierungen am Laufen sowie weitere geplant. So soll etwa eine neue Mensa entstehen, denn momentan müssen die Schüler aufgrund Platzmangels zu verschiedenen Zeiten essen. Zudem soll dort eine Bibliothek entstehen. Einen Halt gab es auch bei der Auwiesenhalle, dort soll das Dach saniert werden, denn an der Hallendecke befinden sich Wasserflecken. Weiter ging es zum Gebäude in der Friedrichstraße 27, wo bis Ende Mai Flüchtlinge einziehen werden. Begangen wurde zudem der soziale Wohnungsbau, der ebenfalls in keinem guten Zustand ist.