Tatjana Jock (r.), Ausbilderin in der Mediothek des SRH-Berufsbildungswerks in Neckargemünd, hat die App zur „Ausstellungsjagd“ gemeinsam mit SRH-Azubis entwickelt. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd. In der Janosch-Ausstellung gibt es neben Vorträgen und Konzerten ein außergewöhnliches Angebot: Bei der "Ausstellungsjagd mit dem Tablet" werden Besucher auf neuartige Weise durch die rund 250 Originalwerke umfassende Schau in der Villa Menzer geführt. Zu sehen ist diese noch bis zum 15. März immer donnerstags bis sonntags von 12 bis 19 Uhr. Die letzte "Ausstellungsjagd" findet am Montag, 9. März, um 15 Uhr statt.

Doch was erwartet die Besucher bei diesem Angebot? Entwickelt wurde die "Ausstellungsjagd" von der Mediothek des SRH-Berufsbildungswerks in Neckargemünd. Sie basiert auf einer App mit dem Namen "Actionbound". Zu Beginn erhält jeder angemeldete Teilnehmer einen Tablet-Computer und startet die App. Nachdem ein QR-Code eingescannt wurde, geht es los. "Die Besucher werden mit speziellen Aufgaben verschiedenster Art Raum für Raum durch die Ausstellung geführt", berichtet Tatjana Jock, Ausbilderin in der SRH-Mediothek. Die Aufgaben beinhalten zum Beispiel Quizfragen zu Kunstwerken.

Die Teilnehmer müssen aber unter anderem auch einen QR-Code finden, der zwischen den Kunstwerken versteckt ist. "Außerdem werden andere Medien mit einbezogen", erklärt Jock. So werden die Teilnehmer aufgefordert, gegenseitig ein Video zu drehen, in dem sie zum Beispiel berichten, welches Janosch-Buch ihnen am besten gefällt. Zwischen den Aufgaben werden immer wieder Informationen zum Künstler und zu Kunstwerken eingeschoben. Insgesamt gibt es 15 so genannte Bausteine.

Durch die Verknüpfung mit Emotionen, beispielsweise in Form einer Wettbewerbssituation, werde eine deutlich höhere Motivation und gesteigerte Aufmerksamkeit erzielt. "Zudem ist soziale Interaktion wesentlicher Teil der Anwendung, da im Team gespielt wird und Aufgaben gemeinsam gelöst werden", so Jock. "So prägt sich das zu vermittelnde Wissen durch die emotionale Komponente und das eigenständige Erarbeiten besser ein als mit Stift und Papier." Die Dauer der besonderen Führung hängt dabei vom Spieler ab, wie Tatjana Jock erklärt. Zwei Mädchen hätten zuletzt etwa eine Dreiviertelstunde benötigt, Erwachsene könnten es auch schneller schaffen.

Die Kooperation mit der Janosch-Ausstellung und dem Verein "Villa Menzer. Haus für Soziales, Kunst und Kultur" kam auf Anregung von Ausstellungsmacher Claus Petschmann zustande und ist für den Verein kostenlos. Die Entwicklung übernahmen SRH-Azubis. Die Anwendung wird bereits weltweit von unzähligen kulturellen Einrichtungen und Bildungseinrichtungen sowie Privatpersonen genutzt. In Heidelberg etwa gebe es rund 50 Angebote, die öffentlich zugänglich sind, so zum Beispiel Stadtführungen oder Rundgänge durch Museen.

Info: Die letzte Möglichkeit, um zum "Ausstellungsjäger" zu werden, gibt es am Montag, 9. März, um 15 Uhr. Eine Anmeldung bei der SRH-Mediothek unter Telefon 0 62 23 / 89 24 31 ist erforderlich. Es gibt 15 Plätze.