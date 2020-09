"Attraktive Eigentumswohnung am Rande von Leimen-St. Ilgen" – so bietet die Sparkasse Heidelberg eine der Wohnungen in der Karolingerallee an. Die knapp 80 Quadratmeter große Drei-Zimmer-Wohnung in dem 1994 errichteten Mehrfamilienhaus am Rande des Wohngebiets Fasanerie soll 284.000 Euro kosten. Das

In der Fasanerie ändert sich Eigentümer- und Mieterstruktur

"Attraktive Eigentumswohnung am Rande von Leimen-St. Ilgen" – so bietet die Sparkasse Heidelberg eine der Wohnungen in der Karolingerallee an. Die knapp 80 Quadratmeter große Drei-Zimmer-Wohnung in dem 1994 errichteten Mehrfamilienhaus am Rande des Wohngebiets Fasanerie soll 284.000 Euro kosten. Das dürfte einigen viel vorkommen. Denn lange hatte das in den 1990er Jahren entstandene Wohngebiet nicht unbedingt den besten Ruf. Doch das soll endgültig vorbei sein. Dies betont Sergej Missal von der Sparkasse, der selbst in St. Ilgen groß geworden ist. "Wir waren selbst etwas überrascht, dass die Preise so hoch sind", räumt der Immobilienexperte ein. Die Sparkasse habe aber mit dem örtlichen Gutachterausschuss zusammengearbeitet, der die Preise von Wohnungsverkäufen der vergangenen Jahre in derselben Straße vorliegen habe. "Dieser habe gezeigt, dass die Werte durchaus authentisch sind und uns bestätigt", so Missal. Derartige Wohnungen seien gefragt. Zudem sei das Gebäude aus dem Jahr 1995 gut gepflegt. Laut Missal galt St. Ilgen lange "als Randbereich von Leimen". Seit Jahren ändere sich aber "Mieter- und Eigentümerstruktur", das Ortszentrum sei nun viel schöner.

