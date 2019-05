Dossenheim/Heidelberg. (van/dw/cm) Die gute Nachricht für den "Circus Baruk" kam am Mittwoch gegen 10.30 Uhr: Der Dritte Senat des Verwaltungsgerichtshofes (VGH) in Mannheim hat entschieden, dass die Vorstellungen stattfinden dürfen und damit einen Eilentscheid des Verwaltungsgerichts in Karlsruhe gekippt. Dieses hatte die eigentlich für den vergangenen Freitag vorgesehene Premiere des Zirkus gestoppt, weil das Zirkuszelt zu nah an einem Chemiewerk stehe.

Nun also die Wende: Der VGH gibt die Manege frei. Das bestätigte der Vorsitzende Richter am VGH, Rüdiger Albrecht, am Mittwoch auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung. Warum genau die Mannheimer Richter zu einer anderen Einschätzung kamen als jene in Karlsruhe, konnte er nicht sagen. Die Begründung lag noch nicht vor.

Manuela Weisheit brachte am Donnerstag auf Nachfrage der RNZ Licht ins Dunkle: "Der vorgeschriebene Abstand zum Chemiewerk gilt nur für feste und nicht für fliegende Bauten wie ein Zirkuszelt", berichtete die Frau von Zirkusdirektor Jonny Weisheit Baruk. Bereits am Donnerstagnachmittag wurde die Premiere nachgeholt. Dieses Mal ohne besondere Vorkommnisse. Über 100 Personen verfolgten die Aufführung im Zirkuszelt.

Die eigentliche Premiere war am vergangenen Freitag mit einem Polizeiaufgebot verhindert worden. Die Begründung: Der gewählte Standort, ein Privatgelände an der Boschstraße an der Gemarkungsgrenze zwischen Dossenheim und Heidelberg, sei wegen der Nähe zum Dossenheimer Chemieunternehmen Evonik problematisch. Für die Besucher bestehe bei einem Störfall eine Gefahr, hieß es. Das Risiko für ein voll besetztes Zirkuszelt sei zu groß. Die Stadt Heidelberg hatte den Standort nicht genehmigt, wogegen der Zirkus Widerspruch einlegte.

Nun endete für den Zirkus eine Zitterpartie, die für große Umsatzeinbußen sorgte. Alleine die laufenden Kosten für die Verpflegung der Tiere würden sich auf 350 bis 400 Euro pro Tag belaufen, berichtete Manuela Baruk. Jetzt fällt der Zirkusfamilie ein Stein vom Herzen. "Wir freuen uns sehr über das Urteil und können es kaum erwarten, unsere Besucher begrüßen zu dürfen", erklärt Manuela Baruk. "Wir sind froh, dass nun eine Regelung da ist. Ganz klar: Sicherheit geht vor." Baruk betonte, dass der Zirkus von den Behörden keine Auflagen wie zum Beispiel eine Begrenzung der Besucherzahl bekommen hat.

Der "Circus Baruk" mit vier sibirischen Steppenkamelen, zwei Zebras sowie Pferden und Ponys bleibt nun eine Woche länger. Nach den regulären Vorstellungen am heutigen Freitag um 17 Uhr, am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 14.30 Uhr werden die ausgefallenen Shows vom 6. bis 10. Juni nachgeholt: donnerstags und freitags um 17 Uhr, samstags um 16 Uhr sowie sonntags und montags um 15 Uhr. Besucher, die sich Karten gesichert hatten, seien bereits kontaktiert worden, so Manuela Baruk: "Niemand geht leer aus."