Gaiberg. (agdo) Die Lage um die Umleitungsstrecke in Gaiberg spitzt sich weiter zu – vor allem in der Straße "Krautäcker". So sehr, dass es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats im Alten Schulhaus beim Tagesordnungspunkt "Fragen und Anregungen" auf den Ratstisch kam: "Es fehlt gerade noch, dass man ein Schild mit der Beschriftung ,Anwohner’ in das Auto legen muss, um dort nicht erschossen zu werden", echauffierte sich Uwe Müller (CDU). In den Krautäckern gebe es Anwohner, die sich wie eine Art "Polizeibehörde" verhalten und durchfahrende Autos ausbremsen oder sogar anhalten. Jüngst habe sich laut Uwe Müller dort sogar ein Unfall ereignet, weil Anwohner Fahrzeuge ausgebremst hätten.

Die Straße "Krautäcker" ist sei einiger Zeit nur für Anlieger befahrbar. Mehrere Absperrungen und Hinweise machen darauf aufmerksam. Zu den Anliegen, die zur Durchfahrt berechtigen, zählt eine Durchfahrt nicht – auch nicht, wenn die Durchfahrenden Gaiberger sind. Daran halten sich jedoch nicht alle Fahrzeughalter. Nicht selten sieht man dort Fahrzeuge mit Kennzeichen aus dem Mannheimer, Passauer oder Heilbronner Raum. Das sorgt bei den Anwohnern für Unmut. Die Straße ist eine verkehrsberuhigte Zone. Viele Kinder wohnen dort.

Anfangs habe man die Anwohner noch verstanden, sagte Gisela Klingmann (Grüne), aber langsam arte das Ganze aus und sei absolut nicht mehr tragbar. Regelmäßig würden Anwohner in den Krautäckern stehen und durchfahrende Fahrzeuge ausbremsen. Das gehe zu weit, betonte Klingmann. Uwe Müller fügte augenzwinkernd an, das dieses Anwohner-Thema etwas für die nächste Kerwe sein könnte.

"Wir dürfen nicht eingreifen", sagte Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel. Dies sei eine Sache der Straßenverkehrsbehörde. Diese habe die Straße momentan auch als Anliegerstraße deklariert, wozu die Gemeinde keine Befugnis habe. Mit dem zweiten Bauabschnitt, der ab September oder Oktober beginnen soll, habe sich das Thema aber sowieso erledigt, so Müller-Vogel. Denn dann komme aufgrund der Baumaßnahmen niemand mehr an der katholischen Kirche vorbei. Auch Anwohner nicht.