Von Agnieszka Dorn

Gaiberg. Es wäre wohl nicht Gaiberg, wenn alles wie am Schnürchen gelaufen wäre. Bei der Vereidigung der neuen Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel kam es am Dienstagabend in der TSV-Halle fast zu einem Eklat. Rolf-Dieter Schaetzle von der Fraktion SPD/Aktive Gaiberger, der als dienstältester Gemeinderat durch den Abend führte, "sang" in seiner Ansprache ein Loblied auf Müller-Vogels Amtsvorgänger Klaus Gärtner, statt sich auf die neue Verwaltungschefin zu konzentrieren. Erst nachdem einige Besucher lautstark dagegen protestierten und sogar "Buh"-Rufe anstimmten, lenkte Schaetzle ein und richtete seine Worte an die neue Rathauschefin.

Doch von vorne: Die Verpflichtung von Petra Müller-Vogel fand als öffentliche Gemeinderatssitzung statt, die nur einen Tagesordnungspunkt hatte: die Verpflichtung. Etliche Gäste waren gekommen. Darunter Bürgermeister aus den Nachbargemeinden, der Bürgermeister der Gemeinde Waldbronn Franz Masino als Petra Müller-Vogels ehemaliger Chef, Amtsvorgänger Klaus Gärtner und die Familie der Rathauschefin.

Die Sitzung startete zehn Minuten später als geplant. Eric Schuh (SPD/Aktive Gaiberger) hatte noch einen beruflichen Termin. Erst mit ihm war das Gremium beschlussfähig. Müller-Vogel saß mit den Räten und Rechnungsamtsleiterin Tanja Edinger auf der Bühne.

Rolf-Dieter Schaetzle eröffnete die Sitzung und verpflichtete Petra Müller-Vogel auf das Wohl der Gemeinde. Als die neue Rathauschefin die Amtskette trug, strahlte sie. Rolf-Dieter Schaetzle warf zunächst einen Blick auf die Geschichte von Amtsketten, deren Ursprung wahrscheinlich im 18. Jahrhundert liegt.

Und er startete schließlich die Ansprache, die sich eigentlich hauptsächlich um Petra Müller-Vogel drehen sollte. So war es aber nicht. Schwerpunkt der Rede war das Tun und Schaffen von Klaus Gärtner. Dieser wurde jedoch schon Ende August mit Lobesworten verabschiedet. Zudem beleuchtete Schaetzle das Ortsgeschehen.

Zwischenzeitlich war es in der Halle unruhig geworden, bis schließlich eine Dame rief: "Jetzt geht es aber vor allem um Petra Müller-Vogel!" Applaus brandete auf.

Dass in Gaiberg einiges anders ist, wurde an diesem Abend deutlich. Als Rolf-Dieter Schaetzle meinte, dass Petra Müller-Vogel nun von ihrem Amtsvorgänger die "Ernte einfahren" würde, gab es Buh-Rufe aus dem Publikum. Petra Müller-Vogel mache ihre eigene Politik, entgegnete jemand laut. Schaetzle sprach zu Ende und wünschte, dass die Rathauschefin die Gräben im Gemeinderat schließen und die Gemeinde mit glücklicher Hand in die Zukunft führen soll.

Landrat Stefan Dallinger glättete die Wogen anschließend ein wenig: Nach zwei Wahlgängen mit hoher Wahlbeteiligung sei Petra Müller-Vogel in einem Herzschlagfinale zur neuen Bürgermeisterin gewählt worden, sagte er.

Neben Verwaltungserfahrung sei es wichtig, inhaltliche und soziale Kompetenz zu vermitteln, um die Herzen der Bürger zu erreichen, so Dallinger. So wie er Petra Müller-Vogel kennengelernt habe, bringe sie alles mit. Dallinger wünschte Petra Müller-Vogel, dass sie die Gemeinde voranbringt.

Bestens besucht war die TSV-Halle: Viele Gaiberger und Gäste aus den Umlandgemeinden wollten die Amtseinführung erleben. Foto: A. Dorn

Die Kuh vom Eis holte schließlich der Bammentaler Bürgermeister Holger Karl: "Ich gestehe, ich wollte schon immer gerne mal bei einer Gemeinderatssitzung in Gaiberg dabei sein", sagte Karl salopp und lockerte damit die Stimmung auf. Die Besucher lachten.

Karl sprach für den Gemeindetag, den Kreisverband der Bürgermeister, den Bürgermeister-Sprengel und den Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd. "Für Dich, liebe Petra, ist ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen", sagte er.

"25 Tage bist Du im Amt, hast mit einem gekonnten Fassbieranstich bei der Kerwe Dein Amt angetreten." Karl machte den Gaibergern ein Kompliment: "Sie haben eine gute Wahl getroffen!" Applaus brandete auf.

Petra Müller-Vogel sei "keine von hier", so Karl. "Aber keine Sorge: Als weltoffene Kurpfälzer haben wir bisher alle Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund erfolgreich integriert." Die ganze Halle lachte. Holger Karl überreichte Geschenke und freute sich spitzbübisch, dass er fortan "nicht mehr der Kleinste in der Bürgermeisterrunde" sei.

Müller-Vogels ehemaliger Chef Franz Masino überreichte eine große laute Glocke - für den Fall, dass es im Gemeinderat mal hoch hergehen sollte.

Und zu guter Letzt sprach die neue Rathauschefin: Auch wenn sie mit einem starken Willen und einiger Durchsetzungskraft ausgestattet sei, sei sie in ihren bisherigen Aufgaben immer eine "Teamplayerin" gewesen, so Müller-Vogel, die um Unterstützung bat. "Wenn Sie etwas bewegt oder wenn Sie Ideen haben: Im Rathaus stehen die Türen, auch meine, für Sie offen", so Müller-Vogel.