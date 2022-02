Gaiberg. (cm/bmi) "Ich könnte Bäume ausreißen", sagte Petra Müller-Vogel am Montag. Die Bürgermeisterin fühlte sich topfit. Und dennoch, es gibt keine Zweifel: Sie hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Bereits in der vergangenen Woche hatte ein Schnelltest eine Infektion angezeigt. "Ich war fest davon überzeugt, dass das falsch war", erzählt sie. Das Ergebnis des PCR-Tests bestätigte am Montagmorgen jedoch den Schnelltest. "Ich konnte es nicht glauben", so Müller-Vogel, die nun in Quarantäne muss. Aus dieser könnte sie frühestens am Samstag mit einem negativen Testergebnis entlassen werden. Deshalb fällt die für Mittwoch geplante Sitzung des Gemeinderates im Bürgerforum Altes Schulhaus aus.

Bei dieser sollte der Haushalt für das laufende Jahr beschlossen werden. Weitere Themen wären die Bebauung rund um die evangelische Kirche, der Investorenwettbewerb "Südlich der Kirche", zwei Bauanträge für Wohnhäuser im Kirschbaumweg und Baumpflegemaßnahmen gewesen. Zudem sollte der Planungsstand zum Kindergartenneubau präsentiert werden und es war ein Wechsel im Gremium geplant: Gunther Senghas sollte für den ausscheidenden Maximilian Haider als Nachrücker der Grünen Liste bestätigt werden. Da Haider gleichzeitig bis dato auch Zweiter Bürgermeister-Stellvertreter war, wäre eine Neuwahl fällig. Dies alles soll am 16. März nachgeholt werden.

Die Bürgermeisterin arbeitet nun im Homeoffice, nimmt Termine per Videokonferenz wahr und hofft, dass ihr Gesundheitszustand gut bleibt. "Ich bin erst seit Januar geboostert, vielleicht ist mein Schutz noch hoch", meint sie. Wo sie sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen infiziert hat, weiß sie nicht. Aber da befindet sie sich derzeit in bester Gesellschaft.