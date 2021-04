Bis Ende September bleiben die Lichter am Eppelheimer Wasserturm aus. Foto: Alex

Von Lukas Werthenbach

Region Heidelberg. Nachdem vergangene Woche auch in der Region noch über das freiwillige zeitweise Abschalten der Beleuchtung öffentlicher Gebäude im Rahmen der "Earth Hour" diskutiert wurde, zielt ein ab dem heutigen Donnerstag gültiges Verbot in die gleiche Richtung: Zwischen April und Oktober dürfen Gebäude der "öffentlichen Hand" – also solche im Eigentum von Bund, Land oder Kommunen – nicht mehr beleuchtet werden.

Hintergrund ist das neugefasste Landesnaturschutzgesetz, was wiederum auf das Artenschutz-Volksbegehren "Rettet die Bienen" zurückgeht. Die RNZ hat mit der Geschäftsführerin des Heidelberger Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Brigitte Heinz darüber gesprochen – und bei Kommunen rund um Heidelberg nachgefragt, wo jetzt die Lichter ausgehen.

Diplom-Biologin Brigitte Heinz. F.: privat

"Wenn nachts um 2 Uhr am Dilsberg die Amseln zwitschern, läuft etwas falsch", sagt Heinz. Die Diplom-Biologin wohnt in jenem Neckargemünder Stadtteil und ist freiberuflich auch im Fledermausschutz tätig. "Jedes Lebewesen ist einem bestimmten Tag-Nacht-Rhythmus angepasst", erklärt die 58-Jährige. Bisher habe sich Naturschutz eher auf den Tag konzentriert, doch das Thema "Lichtverschmutzung" rücke nun mehr in den Fokus. Vom "gestörten Biorhythmus" durch künstliches Licht betroffen seien insbesondere auch Insekten: "Sie fressen nicht und paaren sich nicht mehr", nennt Heinz zwei Beispiele mit verheerender Auswirkung auf die Artenvielfalt.

Hintergrund > Die Neufassung des Naturschutzgesetzes hat der baden-württembergische Landtag im Sommer 2020 beschlossen. Grundlage ist demnach das "Eckpunktepapier der Landesregierung zur Weiterentwicklung des Volksbegehrens ,Rettet die Bienen'". So heißt es in Paragraf 21 des Gesetzes: "Eingriffe in die Insektenfauna durch künstliche Beleuchtung im Außenbereich sind zu vermeiden." Und weiter: "Es ist im Zeitraum erstens vom 1. April bis zum 30. September ganztägig und zweitens vom 1. Oktober bis zum 31. März in den Stunden von 22 Uhr bis 6 Uhr verboten, die Fassaden baulicher Anlagen der öffentlichen Hand zu beleuchten, soweit dies nicht aus Gründen der öffentlichen Sicherheit erforderlich oder durch oder auf Grund einer Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist." Ausnahmegenehmigungen für Gebäude von "besonderer Bedeutung" sind allerdings möglich. (luw)

Daher begrüßt sie das neue Gesetz, von dem sie vor allem einen "Vorzeigecharakter" der Kommunen erwartet. Dass allerdings bereits rege von der Möglichkeit eines Antrags auf Ausnahmegenehmigung Gebrauch gemacht werde, findet Heinz "beschämend". Dabei hofft sie auf die Unteren Naturschutzbehörden, die über die Anträge entscheiden: "Wenn rund um das Gebäude herum Arten betroffen sind, sollte es keine Genehmigung oder zumindest Einschränkungen geben."

Denn es gebe auch "insektenfreundliche" Lampen. Ein hoher Anteil von UV- und Blaulicht etwa sei schädlich für Lebewesen, doch dafür seien Alternativen verfügbar. Ebenso könne die Lichtstreuung geändert werden. "Wenn man zum Beispiel nur punktuell die Fassade beleuchtet und nicht zusätzlich die Umgebung, hilft das schon", weiß die Biologin. Ohnehin seien Beleuchtungen oft einfach zu hell.

Ab dem heutigen Tag dunkel bleibt rund um Heidelberg etwa der Eppelheimer Wasserturm. Stadtsprecher Christoph Horsch berichtete auf Anfrage, dass das Wahrzeichen das einzige bisher angestrahlte kommunale Gebäude sei. Zuvor sei dieser mit vier Strahlern bis 22 Uhr beleuchtet gewesen, was mit der Regelung von Anfang Oktober bis Ende März also noch vereinbar war. Die dortige Weihnachtsbeleuchtung sei übrigens zuvor bis 0 Uhr angeschaltet gewesen. "Hier müssen wir dann die Zeitschaltuhr umprogrammieren", so Horsch.

Ob öffentliche Gebäude in Neckargemünd betroffen sind, dazu befinde sich die Stadt noch im "Prüfungsprozess", wie Sprecherin Petra Polte am Mittwochnachmittag sagte. Und in Leimen werden nach Auskunft von Pressesprecher Michael Ullrich Rathäuser und Verwaltungsgebäude schon seit vielen Jahren nicht mehr beleuchtet. Jedoch: "Von der katholischen Kirche liegt ein Antrag auf Ausnahme vor, dieser wird geprüft, sehr wahrscheinlich wird er über Ostern genehmigt."

Das überrascht, weil Kirchen von dem Verbot laut Biologin Heinz "leider" gar nicht betroffen sind. Als private Bürgerin habe sie aber bereits die evangelische Kirchengemeinde in Dilsberg kontaktiert: "Die Pfarrerin hat sich herzlich dafür bedankt, weil sie das gar nicht auf dem Schirm hatte. Sie hat gleich zugesagt, die Beleuchtung zwei Stunden früher abzustellen."