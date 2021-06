Region Heidelberg. (cm) Das Vorhaben der Süddeutschen Erdgasleitung steckt in der hiesigen Region noch in den Kinderschuhen. Die meisten betroffenen Kommunen rund um Heidelberg haben zwar erste Informationen von "terranets bw" erhalten, aber bisher hat sich noch kein Gemeinderat mit dem Thema befasst. Die RNZ hat bei den betroffenen Orten nachgefragt.

> In Dossenheim soll die Erdgasleitung westlich der Autobahn A 5 und vorbei am Weiler Schwabenheimer Hof verlaufen. "Zunächst benötigen wir klare Informationen, um beispielsweise den Streckenverlauf – auch wenn dieser Dossenheim lediglich im Bereich der westlichen Gemarkung tangiert – sowie erforderliche Eingriffe in die Natur bewerten zu können", teilt Gemeindesprecherin Mareike de Raaf auf RNZ-Nachfrage mit. "Hierfür ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung unabdingbar, um damit Beeinträchtigungen gering zu halten sowie Kompensationsmaßnahmen vorzusehen." Transparente Informationen und eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit seien wesentliche Bestandteile des weiteren Verfahrens und würden daher von der Gemeinde eingefordert.

> In Eppelheim könnte die Pipeline am Rande der westlichen und südlichen Gemarkungsgrenze und dort nah an der Bebauung verlaufen. "Eppelheim mit seiner kleinen Gemarkung und wenig Freiflächen soll nun auch noch eine Gasleitung verkraften", so die Stadt. "Eine Beurteilung der Situation ergibt aus unserer Sicht erst Sinn, wenn eine grundstücksscharfe Planung eingesehen werden kann."

> In Leimen würde die Leitung entlang der Landesstraße L 600 verlaufen – allerdings im Bereich der Rohrbacher Weinberge. Nach einer Querung der L 600 würde es vorbei am Ortsteil Lingental gehen. Der weitere Verlauf ist zwischen dem Stadtteil Gauangelloch und dessen Ortsteil Ochsenbach vorgesehen. "Wir sehen das Vorhaben kritisch und wollen auf keinen Fall, dass unsere Bürger in irgendeiner Weise betroffen sind oder Nachteile erleiden", so OB Hans D. Reinwald. "Es ist auf keinen Fall akzeptabel, dass Wohngebäude, landwirtschaftliche Betriebe oder Ähnliches betroffen sind."

> In Gaiberg wäre die Gemarkung nur in ihrem südlichen Zipfel bei Lingental tangiert. Petra Müller-Vogel spricht dennoch von einem "heißen Eisen". Die Bürgermeisterin sieht das Vorhaben kritisch – auch vor dem Hintergrund, dass Gas "nicht mehr der beliebteste Energieträger" sei. In Gaiberg gebe es gar kein Ortsnetz, weshalb die Akzeptanz noch geringer sein könnte. Die Verlegung über private Grundstücke könnte schwierig werden. Müller-Vogel zweifelt zudem an der Wirtschaftlichkeit des Vorhabens.

> In Mauerwäre die Gemarkung im südwestlichen Teil betroffen, da die Leitung unter der nach Schatthausen führenden Landesstraße L 547 verlegt werden soll. "Da wir – wohl nach jetzigem Stand der Planung – nur am Rande unserer Gemarkung mit einer kleinen Trassenleitung betroffen sind, war dies bislang weder im Gemeinderat noch in der Bevölkerung ein Thema", so Bürgermeister John Ehret. "Wir warten mal die weitere Entwicklung und die genaueren Planungen ab."

> In Meckesheim würde die von Mauer kommende Leitung noch vor dem Ortseingang unter der Bundesstraße B 45 verlaufen und sich dann im nördlichen Bereich der Gemarkung weiter bewegen – und diese nördlich vom Ortsteil Mönchzell wieder verlassen. "Bisher haben wir nur grobe Planungsunterlagen mit wenig Aussagekraft erhalten", erklärt Bürgermeister Maik Brandt auf RNZ-Nachfrage. "Deshalb ist mir eine Bewertung der Sache auch noch nicht möglich."

> In Spechbach könnte die Leitung im Süden der Gemarkung verlaufen – und zwar zwischen dem etwas außerhalb gelegenen Pflegeheim sowie den dortigen Tennisplätzen und den ersten Häusern. Da sich das Dorf in den vergangenen Jahren erweitert habe, sieht Bürgermeister Werner Braun den geplanten Streckenverlauf "sehr kritisch", wie er sagt. Ein Verlauf viel weiter südlich wäre ihm lieber – oder noch besser entlang der Autobahn A 6. "Unsere Entwicklung würde ausgebremst", meint Braun und betont: "Wir sind dafür verantwortlich, dass sich unsere Bürger wohlfühlen." Und das sei bei einer Erdgasleitung unter Hochdruck in der Nähe eher schwierig. Auch wenn die Sicherheit vom Betreiber gewährleistet werde, sei das subjektive Empfinden oft ein anderes. "Das sollte man akzeptieren", meint Braun. Auch geologisch sei die Region für das Verlegen einer Gasleitung problematisch, weiß der gelernte Straßenbauer. "Gas ist sicher nicht die Zukunft", meint Braun zudem. "Aber wir sind in der Transformation und Wasserstoff könnte ein Thema werden, für den auch leistungsfähige Transportleitungen benötigt werden."