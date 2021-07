Zweimal „Land unter“: Sowohl die Unterführung am St.Ilgener S-Bahnhof (l.) als auch die Eppelheimer Leonie-Wild-Straße wurden am gestrigen Dienstag überflutet. Fotos: privat/Geschwill

Von Christoph Moll und Benjamin Miltner

Eppelheim/Leimen-St. Ilgen. Regen, nichts als Regen. Am Dienstag und Mittwoch fällt der Blick gen Himmel eintönig, grau und traurig aus. Während das angekündigte Neckar-Hochwasser – zumindest vorerst – ausblieb, haben die starken Niederschläge anderorts rund um Heidelberg Überschwemmungen verursacht.

> In Leimen hieß es an der Unterführung des S-Bahnhofes St.Ilgen-Sandhausen am Dienstag "Land unter". 15 bis 20 Zentimeter tief stand das Wasser in der Verbindung zwischen Gleis 1 und 2 nach dem Starkregen am Vormittag. Die Feuerwehr rückte an und legte den Durchgang mit Pumpen wieder trocken. "Dort wird das Wasser nicht unmittelbar in den Kanal geleitet", erklärt Kommandant Armin Nelius. Dies geschehe über eine Hebeanlage, die aber defekt sei, wie auch die Deutsche Bahn auf RNZ-Nachfrage bestätigte. Und so lief die Unterführung mit Wasser voll.

Nicht zum ersten Mal. Feuerwehr und teils auch die Technischen Betriebe waren dort in den vergangenen Jahren des Öfteren im Pumpeinsatz, wie Nelius bestätigt. Zuletzt am Freitag. Damals wie am Dienstag wateten viele Bahnnutzer barfuß oder mit hochgezogenen Hosen durchs Wasser. Andere wählten die gefährliche und verbotene Alternative über statt unter den Gleisen – der Kommandant verständigte die Polizei. "Es ist nur eine Frage der Zeit, wann dort etwas passiert", meint ein Zeuge. "Wir haben unmittelbar nach Auftreten des Schadens eine Fachfirma für Abwassertechnik informiert", berichtete eine Bahnsprecherin auf RNZ-Nachfrage. Und tatsächlich: Die Anlage ist wieder in Ordnung, wie die Wehr nach einem Test am Nachmittag bestätigte.

> In Eppelheim musste die Stadt am Dienstag die Leonie-Wild-Straße in Höhe des großen Parkplatzes von ADM Wild sperren. Ob die Verbindungsstraße zum Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund heute wieder befahrbar ist, blieb auch wegen der schlechten Wettervorhersage unklar.

"Die Leonie-Wild-Straße ist nicht ans Abwassernetz angeschlossen", erklärt Stadtsprecher Christoph Horsch auf RNZ-Anfrage den Grund für die Überflutung. "Das Wasser sammelt sich dann in einer Senke." So auch gestern. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs versuchten die Wassermassen aus der Senke zu pumpen – erfolglos. "Es lief immer wieder Wasser nach", berichtet Horsch. Also sperrte die Stadt die Straße. Das Befahren sei zwar noch möglich gewesen, doch es habe die Gefahr bestanden, dass Fahrzeuge beschädigt werden oder Radfahrer stürzen. "Normalerweise versickert das Wasser schnell, aber es regnete weiter", so Horsch. Von den für heute zu erwartenden Regenfällen hängt es ab, wann die Straße wieder freigegeben wird. Der Stadtsprecher empfiehlt als Umleitung den Stückerweg und die Speyerer Straße. "Viele fahren ohnehin diese Strecke, weil die Leonie-Wild-Straße recht eng ist", so Horsch.